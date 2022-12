Senovės Egipto kapavietėje archeologai atkasė paslaptingai palaidotas mumijas: jų burnose – aukso liežuviai, bet kam jie buvo skirti?

Šios mumijos buvo aptiktos Kuveisnos (kartais tariama Kueisnos) nekropolyje centrinėje Nilo deltos dalyje. Manoma, kad 1989 metais aptiktoje vietovėje žmonės gyveno Ptolemėjaus ir romėnų laikotarpiais, kurie tęsėsi maždaug nuo 300 m. pr. m. e. iki 640 m. po Kristaus.

Auksaliežuvės mumijos buvo atkastos naujai atrastoje archeologinio komplekso dalyje, kurioje per tris skirtingus Senovės Egipto laikotarpius buvo palaidota daugybė kitų mirusiųjų, rašo sciencealert.com.

Kai kurių atkastų skeletų kaulai buvo glazūruoti auksu, o kiti mirusieji buvo tiesiog palaidoti šalia aukso formos skarabėjų ir lotoso žiedų.

Archeologai Egipte aptiko kelias senovines mumijas, kurioms toje vietoje, kur turėjo būti liežuvis, buvo įdėtos auksinės plokštelės. The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities nuotr.

Auksiniai liežuviai nemenkai glumina mokslininkus, nors jau buvo atrasti ir anksčiau.

2021 metų pradžioje tyrėjai, kasinėdami 2000 metų senumo vietovę Egipte, atkasė kaukolę, kurios žiojėjančioje burnoje buvo įkištas blizgantis liežuvio formos ornamentas.

Tuomet 2021 metų pabaigoje vėl buvo rastos vyro, moters ir vaiko mumijos su auksiniais liežuviais. Šių mumijų amžius siekė daugiau nei 2500 metų.

Tuo metu, kai buvo aptikti šie radiniai, Egipto turizmo ir antikvarinių vertybių ministerija manė, kad auksą į žmonių palaikus įdėjo balzamuotojai, kad jis padėtų mirusiesiems pomirtiniame gyvenime.

Šiandien „auksinį liežuvį“ turinčiu žmogumi vadinami asmenys, pasižymintys puikia iškalba, tačiau Senovės Egipte, anot ekspertų, auksinis liežuvis buvo priemonė, galėjusi padėti patekti į gerąją požemių pasaulio valdovo ir teisėjo Ozyrio pusę.

Kaip ir Hadas, Ozyris taip pat gyveno tarp mirusiųjų ir buvo įvedęs griežtą nekalbėjimo taisyklę. Iš tiesų požeminis pasaulis senovės Egipte kartais buvo vadinamas „Tylos šalimi“, o pats Ozyris – „Tylos valdovu“.

Panašu, kad Ozyris nekentė triukšmo, todėl manoma, kad būtent dėl šios priežasties Senovės Egipte per laidotuves buvo laikomasi tylos. Tik tada, kai ruošiant mumiją pomirtiniam gyvenimui, būdavo atveriama mumijos burna, buvo galima groti muziką ar skleisti garsą.

Gali būti, jog auksinis liežuvis leisdavo mumijoms kalbėtis su Ozyriu, nesukeliant jokio triukšmo. Tačiau jei tai tiesa, kodėl su auksiniais liežuviais buvo laidojamos tik kai kurios mumijos?

Auksas Senovės Egipte buvo populiari medžiaga laidojimo apeigų papuošimams gaminti. Šis spindintis metalas buvo laikomas dievų kūnu, kalbant konkrečiai, Saulės dievo Ra oda, ir buvo siejamas su amžinybe.

Ra buvo visų Senovės Egipto dievų lyderis bei visa ko kūrėjas ir buvo glaudžiai susijęs su Ozyriu. Ra atstovavo šviesiajai paros daliai, o Ozyris – tamsos valandoms.

Galbūt auksinis liežuvis buvo kryptis šviesos link, net ir šaltoje požemių pasaulio tamsoje. Neturint daugiau įrodymų, galima tik spėlioti.

Pareigūnai iš minėtos Egipto ministerijos pažymi, kad Kuveisnoje rastos mumijos yra prastos būklės, ir jų paslaptys praktiškai suiro kartu su jomis.

Jų auksiniai liežuviai aiškiai bando kažką pranešti, bet viskas, ką šiais laikais galime iš jų išgirsti, yra tik tyla.

