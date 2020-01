Savo lovoje niekada nemiegate vieni: kuo ilgiau būnate lovoje, tuo daugiau ten apsigyvena nekviestų svečių

Net jeigu miegi vienas, lovoje turi daug draugijos. Grybelių sporos, bakterijos, gyvūnų plaukai, dulkių erkutės, žiedadulkės, dirvožemis, odos ląstelės, maisto atliekos, prakaitas, seilės, šlapimas ir išskyros – tai tik keletas dalykų, besislepiančių pataluose.

Kiekvieną dieną pametate 0,5–1 g negyvų odos ląstelių. Didžioji jų dalis atsiduria ant jūsų čiužinio. Šios odos liekanos sukuria ekosistemą, kurioje galioja savos gyvenimo ir mirties taisyklės. Kai žmogus aprūpina šią ekosistemą oda ir plaukais, jie tampa bakterijų ir grybelių maistu. Vėliau namų dulkių erkutės suėda bakterijas ir grybelius. O pačios jos turi saugotis žiaurių plėšriųjų erkių, kurioms nėra nieko skaniau už gerai įmitusias namų dulkių erkutes.

Be to, per metus į savo lovą išprakaituojate apie 100 l prakaito. Ši drėgmė sukuria puikią terpę grybeliams augti. Tyrimai parodė, kad ant paprastos pagalvės randama 4–16 skirtingų jų tipų.

Nekviesti svečiai lovoje ne tik gyvena šalia, bet ir daro įtaką jūsų sveikatai. Vienas iš šešių žmonių yra alergiškas, o nešvarioje patalynėje esantys organizmai gali veikti kaip alergenai, sukeliantys ar sustiprinantys šį negalavimą. Alergija gali sustiprėti, jei lovoje pilna dulkių erkučių ir jų išmatų. Juk būtent joje praleidžiame trečdalį savo gyvenimo.

Alergiją sukelia du erkučių skrandžio fermentai – Der f1 ir Der p1, esantys jų išmatose. Erkutės naudoja juos žmogaus odos ląstelėms apdoroti, tačiau mums tai labai stiprūs alergenai. Simptomai gali būti įvairūs: nuo primenančių peršalimą iki akių paraudimo, kosulio ar dusulio.