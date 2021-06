Vos tik atšilęs šis daugialąstis mikroorganizmas sugebėjo daugintis nelytiniu būdu, nepaisanto to, kad buvo užšalęs dešimtis tūkstančių metų, praneša BBC.

Ankstesni tyrimai atskleidė, kad tokio tipo mikroorganizmai užšalę gali išgyventi iki 10 metų.

Tačiau naujausio tyrimo metu, kurio rezultatai buvo publikuoti moksliniame žurnale Current Biology birželio 7 dieną, paaiškėjo, kad šie gyviai gali išgyventi dešimtis tūkstančių metų arba net kone amžinybę.

Radioaktyvios anglies metodo tyrimo metu nustatyta, kad gyvio bdelloid rotifer rūšiai yra maždaug nuo 23,960 iki 24,485 metų. Scanpix

„Tokia išvada, jog daugialąstis organizmas gali būti užšaldytas ir laikytas tūkstančius metų, o tada prikeltas į gyvenimą – tai tiesiog mokslinės fantastikos rašytojų svajonė“, – teigė Fiziocheminių ir biologinių problemų dirvožemyje mokslų instituto Rusijoje atstovas Stasas Malavinas.

Jis teigė, kad reikia platesnių tyrimų, kad būtų išsiaiškinta, kaip veikia toks mikroorganizmo gyvavimo mechanizmas.

Mokslininkai tyrimo metu užšaldė ir atšildė daugybę gyvūnų laboratorijoje tam, kad ištirtų šį procesą.

Bdelloid rotifer mikroorganizmai aptinkami gėlo vandens aplinkoje visame pasaulyje. Verpečiai geba išgyventi net ir ekstremaliausiais sąlygas. Be to, šie gyvūnai yra atspariausi jonizuojančiąjai spinduliuotei. Be to, gali išgyventi deguonies stygių, badą, aukštą rūgštingumą ir daugybę metų dehidratacijos.