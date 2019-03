Vieno automobilio, penktadienį vakare važiavusio snieguota gatve netoli Turos gyvenvietes Evenkų autonominėje apygardoje, Krasnojarsko krašte, vaizdo registratorius užfiksavo skaisčiai aptemusia padange skriejantį skaisčiai objektą, galiausiai nusileidusį už horizonto. Vaizdo įrašas buvo paskelbtas internete, o Rusijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad šis incidentas įvyko apie 19 val. 25 min. vietos (14 val. 25 min. Lietuvos) laiku. Evenkų apygardos bendroji budėtojų-dispečerių tarnyba patvirtino, kad šis į bolidą panašus objektas buvo pastebėtas, bet daugiau informacijos apie jį neturima. „Matėme skriejantį švytintį objektą, bet kas konkrečiai tai buvo – meteoritas ar raketos pakopa – kol kas nežinoma. Jeigu kažkas nukrito, tai įvyko atokiame rajone, kur nėra gyvenviečių. Pagal operatyvines suvestines, šis įvykis niekus neužfiksuotas. Seisminio aktyvumo taip pat nebuvo“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė tarnybos budėtojas.

