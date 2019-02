Kosmoso aparatai buvo paleisti iš Prancūzijos Gvianoje esančio Kuru kosmodromo 0 val. 37 min. Maskvos (trečiadienį 23 val. 37 min. Lietuvos) laiku ir pasiekė orbitą 1 200 km aukštyje, pranešė skrydį administravusi bendrovė. „OneWeb“ planuoja iki 2021 metų sukurti tinklą iš maždaug 60 palydovų, sveriančių po 148 kilogramų. Ši iniciatyva leis teikti prieigą prie plačiajuosčio interneto visame pasaulyje, nes palydovų signalai galės pasiekti kiekvieną Žemės kampelį. Palydovus iš pradžių buvo planuota iškelti vasario 19 dieną, bet dėl techninių problemų paleidimas buvo kelis kartus atidedamas. Rusija yra pasirašiusi sutartį, pagal kurią įsipareigojo iškelti „OneWeb“ palydovus į orbitą 2017–2019 metų laikotarpiu. Likę palydovai bus paleisti iš trijų kosmodromų: Baikonuro, „Vostočnyj“ ir Kuru. Iš Rusijos teritorijos iš viso bus iškelti 17 kosmoso aparatų. Susiję straipsniai: NASA leido „SpaceX“ nuskraidinti į TKS eksperimentinį pilotuojamą erdvėlaivį Rusai ryžosi sudėtingai operacijai – paėmė mėginių aplink mįslingą skylutę erdvėlaivyje „Sojuz“ Rusų laikraštis „Kommersant“ pernai pranešė, kad „OneWeb“ programa atsidūrė Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) akiratyje. Anot leidinio, vienas FSB atstovas pareiškė, kad nėra jokių garantijų, jog ši „palydovinė ryšių sistema neapima žvalgybos komponento ir nepadarys žalos Rusijos interesams“. Vis tik Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas vėliau patvirtino, kad bendradarbiavimas su „OneWeb“ bus tęsiamas.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.