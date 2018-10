„Vaikinai tikrai išskris, – socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalijęs savo ir besišypsančių A. Ovčinino bei N. Hague'o fotografija sakė D. Rogozinas. – Planuojame jų skrydį kitų metų pavasarį.“ „Roskosmos“ vadovas nurodė, kad astronautai sugrįžo į netoli Maskvos esantį kosmoso centrą. A. Ovčininas ir N. Hague'as stojo akistaton su mirtimi, kai ketvirtadienį netrukus po pakilimo iš Baikonūro kosmodromo Kazachstane sugedo raketa nešėja. Tai pirma tokia nesėkmė per Rusijos posovietinę istoriją, sudavusi skaudų smūgį pasididžiavimą kėlusiai jos kosmoso industrijai. Susiję straipsniai: Rusija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl nesėkmingo erdvėlaivio paleidimo į TKS Avariniu būdu leidosi Rusijos erdvėlaivis Paleidimas buvo nutrauktas dalyvaujant NASA administratoriui Jimui Bridenstine'ui, kuris šią savaitę lankėsi Rusijoje ir Baikonūre. Rusija, kuri neseniai reklamavo planus nusiųsti kosmonautų į Mėnulį ir Marsą, atsidūrė itin nesmagioje padėtyje. Sovietų sukurtos raketos „Sojuz“ šiuo metu yra vienintelis tiesioginis pasaulio ryšys su Tarptautine kosmoso stotimi (TKS) ir jos darbą ši nesėkmė turėtų paveikti. Visi pilotuojami skrydžiai dabar sustabdyti, pradėtas baudžiamasis tyrimas. Astronautai nenukentėjo ir ketvirtadienį buvo geros nuotaikos. Oficialiose nuotraukose jie matyti apkabinę žmonas ir kertantys maistą. Pasak ekspertų, Rusijos kosmoso industrija pastaraisiais metais patyrė tiek daug nesėkmių – įskaitant krovininio erdvėlaivio ir daugybės palydovų praradimą – kad rimtas incidentas per pilotuojamą misiją paprasčiausiai buvo tik laiko klausimas. „Sojuz“ krachas“ Nesėkmingas paleidimas išprovokavo griežtą paprastai nuolaidžios Rusijos žiniasklaidos kritiką. „Sojuz“ suirimas“, – pirmajame puslapyje skelbė laikraštis „Kommersant“. Tuo tarpu „Nezavisimaja Gazeta“ rašė: „Kosmoso industrija per porą minučių patyrė krachą.“ „Bus padaryta reikšminga žala industrijos įvaizdžiui“, – konstatavo verslo dienraštis „Vedomosti“. Tačiau itin prokremliškas laikraštis „Izvestija“ pažymėjo, jog per incidentą buvo įrodyta, kad „Sojuz“ turi patikimą 1986 metais sukurtą gelbėjimo sistemą. Per sovietų kosmoso programos istoriją yra buvę dar du panašūs pilotuojamų skrydžių nutraukimo atvejai. 1983 metais kosmonautai Vladimiras Titovas ir Genadijus Strekalovas stebuklingai liko gyvi per gaisrą paleidimo iš Kazachstano metu. 1975 metais iškilus problemoms per raketos nešėjos atsiskyrimą, kosmonautai Olegas Makarovas ir Vasilijus Lazarevas sėkmingai avariniu būdu nusileido Altajaus kalnuose. Šis šiurpus įvykis įėjo į istoriją kaip pirmas pasaulyje nutrauktas pilotuojamas kosminis skrydis. Ir NASA, ir Europos kosmoso agentūra (ESA) išreiškė įsitikinimą sovietinių „darbinių arkliukų“ „Sojuz“ patikimumu. Ketvirtadienį paskelbtame laiške Rusijos kosmoso agentūrai ESA generalinis direktorius Johannas-Dietrichas Worneris (Johanas-Dytrichas Verneris) gyrė šių raketų „itin didelį patikimumą“ ir svarbą visoms kosmoso programas vykdančioms šalims. Jungtinės Valstijos plėtoja komercinius kosminius skrydžius, bet „Sojuz“ problemos reiškia galvos skausmą NASA, vykdančiai nuolatinio buvimo kosmose politiką. Pertrūkis taip pat būtų katastrofiškas TKS vykdomiems moksliniams tyrimams.

