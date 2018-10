„Viena komisija jau baigė savo veiklą. Ji faktiškai padarė išvadų, kad atmetama gamybos broko (prielaida). Tai svarbu ieškant tiesos, – D. Rogozinas sakė valstybinei televizijai „Pervyj kanal“. – Dabar lieka sąmoningo poveikio versija.“ Pasak „Roskosmos“ vadovo, dar reikės nustatyti, ar korpusas buvo pažeistas Žemėje, ar kosmose. Tuo metu agentūros vykdomasis direktorius Sergejus Krikaliovas nurodė, kad tiriama tiek atsitiktinių, tiek sąmoningų veiksmų galimybė. „Nagrinėjami visi galimi variantai: tiek atsitiktinio, tiek sąmoningo (poveikio). Nesinorėtų tuo tikėti, bet tiriame ir prielaidą, kad tai galėjo įvykti erdvėlaivio viduje“, jam esant kosmose, pridūrė S. Krikaliovas. Susiję straipsniai: „SpaceX“ planuoja siųsti kosmoso turistus į skrydį aplink Mėnulį Rusija neigia įtarianti JAV astronautus išgręžus skylutę erdvėlaivyje Oro nuotėkis iš TKS buvo užfiksuotas naktį iš rugpjūčio 29-osios į 30-ąją. Patikrinus stoties skyrius paaiškėjo, kad su ja susijungusio Rusijos erdvėlaivio „Sojuz MS-09“ korpuse yra nedidelė kiaurymė. Ji buvo „buitiniame“ skyriuje, nenaudojamame skraidinant į Žemę įgulos narius, todėl atgaliniam reisui šis incidentas pavojaus nesukėlė.. Rusijos kosmonautai per kelis kartus užtaisė kiaurymė hermetiku ir lopiniais. Vėlesni tyrimai ultragarsu parodė, kad oras iš stoties nebesiveržia. Šį incidentą ėmėsi tirti erdvėlaivio gamintojos „Energija“ sudaryta komisija, o jos surinkta medžiaga vėliau buvo perduota „Roskosmos“ įkurtai komisijai. Rusijos laikraštis „Kommersant“ rugsėjo 12-ąją rašė, kad „amerikiečiai astronautai galėjo sąmoningai pragręžti kiaurymę erdvėlaivyje „Sojuz MS-09“, kad susirgęs vienas iš jų kolegų būtų kiek įmanoma greičiau nugabentas į Žemę“. Pasak leidinio, šią prielaidą „Roskomos“ specialioji komisija nagrinėja „prioritetine tvarka“. Tačiau Rusijos premjero pavaduotojas Jurijus Borisovas kritikavo „Kommersant“, kad laikraštis skleidžia nepagrįstą informaciją apie JAV astronautų ryšį su šiuo incidentu ir kad toks elgesys yra „itin pavojingas“. „Visiškai nepriimtina mesti šešėlį nei ant mūsų kosmonautų, nei ant amerikiečių astronautų“, – J. Borisovas sakė, kai pasirodė „Kommersant“ straipsnis.

