„Ketvirtadienį 3 val. 15 min. (Maskvos ir Lietuvos laiku) sėkmingai paleista raketa „Sojuz 2.1B“, nešusi Rusijos kariuomenės palydovą“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime. Palydovas reikiamą orbitą pasiekė numatytu laiku, pridūrė ministerija. „Tai pirmasis „Sojuz“ klasės raketos paleidimas nuo spalio 11-osios avarijos“, – per „Twitter“ parašė Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas. Kariškiai nurodė, kad tai jau trečias šiais metais „Sojuz“ startas iš Rusijos šiaurinio Plesecko kosmodromo. Susiję straipsniai: Astronautas Hague'as po avarinio „Sojuz“ nusileidimo: buvau pasirengęs Po nesėkmingo rusų erdvėlaivio paleidimo – netikėtas NASA sprendimas Iš pradžių planuota, kad palydovas bus paleistas spalio 19-ąją, bet raketos startas buvo atidėtas dėl minėto incidento, kai erdvėlaiviu „Sojuz“ skridusiems dviem astronautams – rusui ir amerikiečiui – teko nusileisti avariniu būdu praėjus vos kelioms minutėms po raketos nešėjos starto iš Rusijos Baikonūro kosmodromo Kazachstane. Per nesėkmingą paleidimą naudota senesnės modifikacijos raketa „Sojuz FG“, bet ji „iš principo yra tokia pati raketa“, kaip ir panaudota ketvirtadienį, tik turinti silpnesnius trečiosios pakopos variklius, naujienų agentūrai AFP sakė kosmoso technologijų ekspertas Konstantinas Kreidenka. Nuo 2020 Rusija skrydžiams į TKS Russia naudos „Soyuz 2.1“ klasės raketas. Jos pakeis „Sojuz FG“, naudojamas jau 20 metų, aiškino K. Kreidenka. „Roskosmos“ įkūrė specialią komisiją nesėkmingam skrydžiui į TKS ištirti. Tyrėjai išvadas turėtų paskelbti spalio 30-ąją. Kol vyksta tyrimas, Rusija yra įšaldžiusi visus „Sojuz“ skrydžius, išskyrus karinės paskirties aparatų paleidimus.

