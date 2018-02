Tai buvo jau trečias raketos paleidimas iš Tolimuosiuose Rytuose įsikūrusio kosmodromo. Vis dėlto ankstesni paleidimai iš tos aikštelės pasibaigė nesėkme. Ankstų ketvirtadienį raketa „Sojuz“ iškėlė du savo Žemės stebėjimo palydovus ir dar devynis JAV ir Vokietijos palydovus. „Roskosmos“ pranešė, kad raketos nešėjos viršutinė pakopa „Fregat“ įvykdė sudėtingą seką ir paleido palydovus skrieti keliomis orbitomis. „Pagal skrydžio programą, viršutinė pakopa „Fregat“ į orbitą paleido pagrindinui ir antrinio krovinio kosminius aparatus“, – sakoma kosmoso agentūros pranešime. Tiek raketa „Sojuz“, tiek viršutinė pakopa „veikė be trikdžių“, teigiama pranešime. Susiję straipsniai: Vienas iš dvynių metus praleido kosmose, kitas – Žemėje: kaip pasikeitė jų kūnai? Rusija iš savo naujo kosmodromo paleido antrą palydovą, bet prarado su juo ryšį Vienas Rusijos meteorologinių stebėjimų palydovas ir dar beveik 20 kitų šalių mažųjų palydovų lapkričio 28 dieną buvo prarasti per nesėkmingą startą iš naujo kosmodromo Tolimųjų Rytų regione. Dar vienas smūgis Rusijos kosmoso pramonę ištiko praėjusių metų pabaigoje: šalyje pagamintas pirmasis ryšių palydovas, turėjęs tapti pirmuoju į orbitą iškeltu Angolos kosminiu aparatu, buvo prarastas tuojau po starto. Pastaruoju metu Rusijos leidžiamus kosminius aparatus ištiko ištisa virtinė nesėkmių. Tai paskatino pareigūnus atidžiau pasidomėti padėtimi ne pačius geriausius laikus išgyvenančiame šalies kosmoso sektoriuje.











