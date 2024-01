Rekordas: 2023-ieji – karščiausi metai istorijoje

2023-ieji tapo šilčiausiais per visą istoriją tapo dėl precedento neturinčios pasaulinės temperatūros kilimo nuo birželio mėnesio. 2023-ieji gerokai aplenkė ankstesnius šilčiausius 2016 metus, beveik pasiekė kritinę 1,5 laipsnio Celsijaus ribą.

Be to, 2023-ieji metai patvirtinti kaip šilčiausi kalendoriniai metai per visą pasaulio temperatūros duomenų istoriją nuo 1850-ųjų.