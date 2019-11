Internautai kažkokiu būdu aptiko XIX amžiaus nuotrauką, kurioje matoma mergina atrodo identiška Gretos Thunberg kopija. Abi merginos nešioja net taip pat į kasas supintus plaukus.

How eery is it that they both wear their hair the same way...A side plait, worn on same side! Time traveller or Greta in a past life? My mind is literally blown 🤯 #GretaThunberg pic.twitter.com/pOERjaeSR7 — Melissa (@cosmicconpod) November 20, 2019







Internautai nepraleido progos pajuokauti: vieni rašo, kad Greta panaudojo Saulės energiją, jog keliautų laiku, kiti – kad mergina keliauja laiku, siekdama sustabdyti žalą Žemei.



Greta Thunberg has a 19th-century doppelganger, so naturally people think she's a time travelerhttps://t.co/tWEoCQEo19 — luluboniface26_2 (@kunz_maria) November 22, 2019







Originali XIX amžiaus nuotrauka yra pavadinta „Trys vaikai valdo lataką aukso kasykloje Dominion šaltinyje Jukono teritorijoje, apie 1898 m.“. Ji yra dalis Vašingtono universiteto bibliotekos kolekcijos, jos autorius Ericas A. Heggas.



So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019







Vokiečių laikraščio „Deutsche Welle“ žurnalistai net nepatingėjo ištirti ar fotografija yra tikra: jokių manipuliacijų nebuvo nustatyta.