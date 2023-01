Šiuos duomenis pateikė Čekijos meteorologijių matavimų paslaugas teikianti kompanija „Ventusky“. Anot meteorologų, tai – „žemiausia visų laikų temperatūra“ Tongulacho stotyje ir šalčiausia temperatūra, užfiksuota Sibire nuo 2002 metų.

It remains extremely cold in Siberia. 🥶 There was just recorded -62.4 °C in Tongulakh, new all-time low at this station. Moreover, it is the coldest temperature in Siberia since 2002. https://t.co/Mo0QXzYP2f pic.twitter.com/11LUeqNUY0