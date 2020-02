Tą byloja ir keli svarbūs pranešimai, daryti praeitą savaitę vykusiame Amerikos mokslo vystymo asociacijos (American Association for the Advancement of Science) susitikime. Vieną iš pranešimų darė Breakthrough Listen projekto atstovai: jie paskelbė didžiulį „žalių“ duomenų rinkinį.

Daugiau nei du petabaitai (tūkstančiai terabaitų) duomenų apima stebėjimus 1-12 gigarhercų dažnio ruože, atliktus nuo 2016 metų sausio. Stebėjimams parinktas milijonas artimiausių Žemei žvaigždžių, taip pat regionai Galaktikos diske ir centre bei artimos galaktikos. Daug dėmesio skirta žvaigždėms, esančioms Žemės „tranzito zonoje“ – taip vadinamas regionas, iš kurio būtų galima stebėti Žemės tranzitus prieš Saulę. Kol kas nežemiškos gyvybės pėdsakų neaptikta, bet stebėjimų rezultatai padeda nustatyti maksimalią galią, kurią galėtų turėti nežemiškų civilizacijų radijo siųstuvai – tai irgi yra reikšminga. Šis duomenų paketas dar nėra detaliai aprašytas, tačiau pernai buvo paskelbtas pirmas, dvigubai mažesnis, rinkinys, kurio aprašymą rasite arXiv ČIA.

Kitame pranešime JAV Nacionalinės radijo astronomijos observatorijos (NRAO) ir privataus SETI instituto atstovai paskelbė, jog artimiausiu metu NRAO valdomuose teleskopuose bus įrengti prietaisai, skirti galimų nežemiškų civilizacijų komunikacijų paieškoms. Prietaisai dirbs visada, kai tik bus vykdomi stebėjimai, kitaip tariant, protingos gyvybėms paieškoms nereikės dedikuoti teleskopų laiko, bus galima pasinaudoti tais duomenimis, kurie surenkami vykdant įvairius kitus projektus.