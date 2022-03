Programišiai „Anonymous“ skelbia nutekinę itin svarbų Rusijos dokumentą: įtarimų sukėlė ne viena svarbi detalė

Dokumente, kuris pasirašytas 2022 metų kovo 21 dieną Maskvoje, Rusijoje, rašoma:

Dėl informuojamojo pobūdžio veiklos internete

Atsižvelgdamas į tai, kad, vykdant specialiąją operaciją Ukrainos teritorijoje, daugėja faktų apie Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų karių pasidavimą nelaisvėn ir įvairių žiniasklaidos priemonių skelbiamos informacijos apie geranorišką elgesį su belaisviais, o tai, savo ruožtu, stiprina Rusijos Federacijos kareivių įsivaizdavimą, kad liks nenubausti ir galės lengvai išvengti savo pareigų specialiosios operacijos metu, ĮSAKAU:

1. Sukurti ir išplatinti vaizdo įrašų, kuriuose matyti nežmoniškas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kareivių ir nacionalistų elgesys su savanoriškai pasidavusiais belaisviais.

2. Sukurti ir išplatinti grafinės medžiagos, kurioje būtų pateikta įrodymų, jog videoklipuose, kuriuose apklausiami Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų belaisviai, iš tikrųjų filmuojami statytiniai. Taip pat paneigti faktą, kad į Ukrainos teritoriją siunčiami Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų šauktiniai.

3. Minėtąją medžiagą papildyti įrašais komentarų skiltyse, kaip pagrindinį argumentą nurodant Ženevos konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais pažeidimus.

4. Atsakomybę už šio įsakymo vykdymo kontrolę perkelti Rusijos Federacijos gynybos ministerijos Informacinio karo ir informacijos maskavimo valdybos vadovui.

Dokumentas kelia įtarimų

Įdomu tai, kad dokumentą galimai pasirašė ne Gynybos ministras Sergejus Šoigu, o laikinai Rusijos federacijos gynybos ministro pareigas einantis armijos generolas Dmitry Bulgakovas. Tai galėtų būti ir dėl to, jog S. Šoigu beveik dvi savaites nesirodė viešumoje.

Delfi primena, kad Rusijos gynybos ministras S. Šoigu, kuriam dvi savaites nesirodžius viešumoje žurnalistams iškilo klausimų, šeštadienį vėl buvo parodytas per televiziją.

Gynybos ministerija neseniai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip S. Šoigu, prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas, pirmininkauja posėdžiui dėl Rusijos ginkluotės biudžeto. Valstybinės televizijos medžiaga nėra datuota, tačiau S. Šoigu užsimena apie Finansų ministerijos posėdį, kuris, kaip pranešė Rusijos naujienų agentūros, įvyko penktadienį.

Tačiau „Anonymous“ programišių pasidalintoje žinutėje kai kurie rusakalbiai vartotojai teigė, kad dokumente naudojama įtarimų kelianti kalba, sakinių konstrukcijos, nebūdinga tokio lygio dokumentuose.

Tuo pačiu kyla įtarimas ir dėl antspaudo kokybės bei D. Bulgakovo parašo tikrumo. Be to, paviešintas dokumentas yra juodai baltas. Įprastai dokumento tikrumą išduoda tokios detalės, kaip mėlynos spalvos atspaudas ir mėlynos spalvos, tačiau kito atspalvio parašas.

Siekiant komplikuoti dokumento padirbimą antspaudas dedamas toje pačioje vietoje, kaip ir parašas ir šie du dokumento originalumą patvirtinantys ženklai persipina vienas per kitą. Tačiau šiame dokumente išvardytų priemonių nėra.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ