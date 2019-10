Šis naujausias Paryžiaus zoologijos sodo gyventojas neturi nei burnos, nei skrandžio, nei akių, tačiau jis gali aptikti maistą ir jį suvirškinti.

Gniutulas turi 720 lyčių, gali judėti be kojų ar sparnų ir sugyja per dvi minutes, jei yra perpjaunamas per pusę.

„Gniutulas – būtybė, kuri yra viena iš gamtos paslapčių“, – sakė Paryžiaus gamtos istorijos muziejaus direktorius Bruno Davidas. Šiam muziejui priklauso Paryžiaus zoologijos sodas.

„Ši būtybė mus stebina, nes neturi smegenų, tačiau geba mokytis (...). Jei sujungsite du gniužuliukus, tas, kuris kažką išmoko, perduos savo žinias kitam“, – pridūrė B. Davidas.

Būtybė praminta angliškai The Blob, dėl tokio pačio pavadinimo 1958 metų siaubo filmo. Filme pasakojama, kad į Žemę atvyksta ateivis, kuris praryja viską, kas yra jo kelyje.

„Mes tikrai žinome, kad tai nėra augalas, bet tikrai nežinome, ar tai gyvūnas, ar grybelis“, – sakė B. Davidas.

„Jis labai stebėtinai elgiasi, nors tikrai primena grybą. Jis turi gyvūno elgesio bruožų, geba mokytis“.