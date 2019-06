Pripažinimas Niujorke: tarp 40 įtakingiausių dirbtinio intelekto lyderių – ir lietuvė

Pirmąkart IBM sudarytame ir „The New York Times“ paskelbtame sąraše – moterys iš viso pasaulio, dirbančios su dirbtinio intelekto technologijomis, prisidedančios prie pažangos ir teigiamų transformacijų IT srityje.

Šiuo metu tarptautinei komandai vadovaujanti O. Juodkienė pasakoja, kad šia IBM ir „The New York Times“ iniciatyva siekiama įtraukti daugiau moterų į technologijų sritį.

„Technologijos darosi vis sudėtingesnės, kompleksiškesnės, vis labiau susietos su žmogumi ir individualizuotos. Todėl šiandien kaip niekad svarbu, kad šias technologijas kuriančiose komandose vyrautų įvairovė. Efektyvesnius, kūrybingesnius ir platesniam klientų ratui pritaikomus sprendimus sukurs komanda, į kurią bus įtraukti skirtingų lyčių, amžiaus, tautybės, kultūros, išsilavinimo žmonės“, – apie įvairovės svarbą komandoje sako specialistė.

© Asmeninis albumas

Jos teigimu, tokio pobūdžio iniciatyvos leidžia ne tik pajausti naujausias tendencijas, bet ir sutikti geriausius savo srities profesionalus, su kuriais galima toliau bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir, žinoma, garsinti Lietuvos vardą.

Paklausta, ką ši nominacija reiškia jai ir Lietuvai, „Danske Bank“ IT operacijų vadovė sako, kad būti įvertintai smagu, tačiau tikrai sėkmingi, ilgalaikiai projektai įmanomi tik dirbant su stipria komanda, kuria didžiuojasi.

„Lietuva po truputį atkreipia į save pasaulio dėmesį kaip stipri technologijų kūrėjų ir inžinierių šalis. Tą pripažįsta organizacijos iš įvairių pasaulio šalių, besirenkančios Lietuvą kaip vietą, kurioje nori steigti savo IT centrus ir kurti produktus. Manau, kad šis pripažinimas rodo, kad žengiame geru keliu ir, nors esame maža šalis, kalbant apie technologijas, einame koja kojon su pasauliu ir turime potencialo tapti šalimi, skatinančia dirbtinio intelekto pažangą“, – teigia O. Juodkienė.

