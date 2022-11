Prieš 3000 metų Egipte gyvenusių dviejų moterų mumijas ištyrę mokslininkai virš sėdmenų aptiko paslaptingas tatuiruotes: jų reikšmė – ypatinga

Tyrimas publikuotame žurnale „The Journal of Egyptian Archaeology“, jam vadovavo archeologės Anne Austin ir Marie-Lys Arnette.

Abi tyrinėtas mumijas, kurioms yra daugiau nei 3000 metų, archeologai aptiko rytinėje Egipto dalyje esančioje istorinėje Deir el-Medina gyvenvietėje prie Nilo upės krantų.

Ištyrę moteriškos lyties egiptiečių mumijas mokslininkai aptiko likusias tatuiruotes. A. Austin nuotr. Scanpix

Anot istorinių šaltinių, šioje vietovėje gyveno daugiausia darbininkų luomo egiptiečių šeimos, kurios dirbo sunkius fizinius darbus, statė šventyklas ir kitus statinius Egipto kilmingiesiems.

Kasinėdami šią istorinę vietovę mokslininkai aptiko mumifikuotų vietos gyventojų kūnų. Ant kai kurių gerai išsilaikiusių palaikų tyrėjai pastebėjo tatuiruočių likučius, pavyzdžiui, ant viršutinės užpakalio dalies ar nugaros apačios.

Pasak A. Austin ir M. L. Arnette, šios tatuiruotės yra susijusios su itin pavojingu moterų gyvenimo laikmečiu – nėštumu ir gimdymu.

Kaip pažymi mokslininkai, viena iš aptiktų mumijų buvo išvyniota, nes kapas, kuriame ji rasta, buvo apiplėštas. Išvyniotos mumijos tatuiruotėje įžvelgti simboliai – dubuo, apsivalymo ritualas ir Bes'as – senovės Egipto dievas, moterų ir vaikų, gimdymo globėjas.

Antroji mumija – neišvyniota ir rasta 2019 metais, buvo nuskenuota panaudojant infraraudonųjų spindulių technologiją. Paaiškėjo, kad šios moters kūnas taip pat buvo pažymėtas tatuiruote, kurioje – Horo (dangaus, geros savijautos, pasveikimo dievo) akis ir taip pat jau mintasis Bes'as – moterų ir vaikų dievas, gimdymo globėjas.

Tatuiruotėje matyti zigzaginė linija, kuri, manoma, simbolizavo vandens telkinį, pavyzdžiui, Nilą į kurį to meto žmonės eidavo atsigaivinti, moterys – nusiprausti menstruacijų periodu, numalšinti skausmą nėštumo metu. Jo krantuose pavaizduoti raguoti gyvuliai, tikėtina, avinai, o tai - Chnumo, Nilo dievo, taip pat ir vaisingumo simbolis.

Anot tyrėjų, šios dvi tatuiruotės ant dviejų senovės Egipto mumifikuotų moterų kūnų simbolizuoja pagalbos prašymą iš dievų.

Be to, kapavietėse buvo aptiktos ir molinės statulėlės, kurios taip pat papuoštos „tatuiruotėmis“ su dievo Bes'o simboliu.

„Gimdymas tais laikais buvo reikšmingas, o tuo pačiu labai pavojingas moters gyvenimo etapas. Su didžiule rizika motina ir vaikas susidurdavo tiek prieš gimdymą, tiek ir po gimdymo“, – teigė A. Austin.

Mokslinkai teigia, kad visais žmonijos istorijos laikais gimdymas moteriai buvo vienas pavojingiausių gyvenimo etapų. Skaičiuojama, kad anksčiau gimdymo metu vidutiniškai mirdavo viena iš dvidešimties gimdyvių.

Dar tada, kai žmonija nežinojo apie infekcijų kilmę, dezinfekcijos svarbą, ar juo labiau, nebuvo išrasti antibiotikai, žmonės griebdavosi bet ko, kas jų manymu padėtų išgelbėti gyvybę – liaudiškų priemonių, maldų, burtų. Kitaip sakant, bet ko, kad tik pavyktų išgelbėti žmonas ir motinas gimdymo proceso metu.

Be viso to, egiptiečiai, vardan didesnės sėkmės ir tikimybės išgyventi, išsitatuiruodavo savo dievų atvaizdus.

„Tiek molinių figūrėlių „tatuiruotės“, tiek ir tikros tatuiruotės ant mumifikuotų moterų kūnų rodo, kad simboliai buvo susiję su dievais, saugojusiais motinas ir vaikus, globojusiais gimdyves. Taigi, šios tatuiruotės galėjo pasitarnauti kaip apsauga prieš gimdymą, jo metu ar jau pagimdžius“, – teigė A. Austin.

Vis dėlto, mokslininkai negali pasakyti, ar tokia tatuiravimosi tradicija buvo paplitusi visame senovės Egipte, mat išlikusių mumifikuotų palaikų su tatuiruotėmis yra itin mažai. Be to, jokiuose rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose apie tatuiravimosi tradicijas to meto Deir el-Medina vietovėje duomenų nėra išlikę. Anksčiau kitose Egipto vietose buvo rasta tatuiruotų mumijų, tačiau ženklai pastebėti ne užpakalio, juosmens ar nugaros srityje, o ant klubų ar kaklo.

Manoma, kad tyrinėtų mumijų tatuiruočių vietos pasirinktos neatsitiktinai – jos buvo daromos ten, kur labiausiai skaudėdavo – tiek nėštumo metu, tiek ir dirbant įvairius sunkius to meto darbus. Tikėtina, kad ties sėdmenimis ar klubais tatuiruotės atliktos siejant šias vietas su reprodukciniais procesais.

Vis dėlto, mokslininkai šias išvadas pateikia kaip atsargią tatuiruočių reikšmės ir paskirties interpretaciją.

„Jei tatuiruotėmis buvo siekiama užtikrinti sėkmingą nėštumą, gimdymą arba išvengti skausmo, tuomet tokie ženklai turėtų būti aptinkami kur kas dažniau“, – teigia tyrimo autoriai.

