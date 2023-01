Prieš 2300 metų mirusio vaiko mumiją ištyrę mokslininkai jo sarkofage rado didžiulį brangenybių lobį

Sahar Saleem vadovaujama mokslininkų komanda iš Kairo universiteto Medicinos fakulteto padarė išvadą, kad berniuko šeima buvo turtinga ir užėmė aukštą padėtį visuomenėje, kadangi vaiko kūnas buvo papuoštas 49 brangiais amuletais.

Prieš daugiau nei 2000 metų mirusio berniuko mumija. SN Saleem/SA Seddik/M el-Halwagy nuotr.

S. Saleem pasakojo: „Daugelis amuletų buvo auksiniai, kiti – padaryti iš pusiau brangių akmenų, degto molio ar fajanso. Amuletų tikslas – saugoti kūną ir jį atgaivinti pomirtiniame gyvenime.“

Tyrėjų komanda praminė rastą mumiją auksiniu berniuku. Mumiją rado dar 1916 metų kapinėse, kuriose buvo laidojami žmonės nuo 332 m. pr. Kristų iki 30 m. pr. Kristų. Mumija iki šiol gulėjo neapžiūrėta Egipto muziejuje Kaire.

Berniuko gerklėje rado auksinį skarabėją, o burnoje – auksinį liežuvį. Pasak S. Saleem, amuletai „buvo dailiai sudėti į tris eiles tarp audeklo klosčių, dalis jų – įdėti į mumijos burną, tai – Horo akis, skarabėjas, Izidės mazgas ir kiti amuletai.

S. Saleem su kolegomis su kompiuterinės tomografijos tyrimu ištyrė įvairių mumijų kūnų vidų, su šia technologija nebereikėjo išvynioti mumijų.

Sprendžiant iš kaukolės formos ir to, kad nebuvo protinių dantų, tyrėjai padarė išvadą, jog mumifikuotas berniukas – 14 ar 15 m. amžiaus. Pasitelktas pažangus kompiuterinės tomografijos tyrimas atskleidė, kad berniukas nebuvo apipjaustytas. Anot ekspertų, tai – gana retas dalykas, kuris veikiausiai rodo, kad paauglys – ne egiptietis, be to, liudija, kad mumifikuodavo ir neegiptiečius.

Amerikos universiteto Kaire Egiptologijos katedros dėstytoja Salima Ikram, kuri nedalyvavo tyrime, pakomentavo tyrimą: „Įdomu, kad berniukas nebuvo apipjaustytas, šis faktas šį tą rodo apie jo tautybę – įprastai egiptiečius iki 13 m. apipjaustydavo. Tai gali rodyti, kad užsieniečiai palaidojo vaiką pagal egiptietiškas tradicijas, žinoma, kad taip darydavo persai. Sunku tiksliai pasakyti, kokia berniuko kilmė. Galbūt jis – nubietis, gal graikas, persas, ar iš Azijos, kur nepilnamečių neapipjaustydavo. Aišku tiek, kad jis nebuvo žydas.“

Mokslininkė pabrėžė – tik naujausi kompiuterinės tomografijos tyrimai taip detaliai parodo duomenis apie mumifikuotą kūną. Tiesa, ji pridūrė, kad neskubėtų daryti išvadų apie berniuko tautybę, remiantis vien apyvarpe.

Vienas iš amuletų buvo dviejų pirštų pavidalo, padėtas šalia berniuko penio. Pasak Britų muziejaus darbuotojų, tokie amuletai simbolizuoja balzamuotojo ranką. S. Saleem tyrėjų teigimu, šis amuletas buvo padėtas prie balzamavimo metu daryto pjūvio, nes tikėta, kad pomirtiniame gyvenime jis padės kūnui sugyti.

Nors S. Ikram ši hipotezė kelia abejonių; ji teigė: „Dviejų pirštų pavidalo amuletų rasta ir prie kitų kūno dalių. Mes nežinome, ką jie reprezentuoja. Galima interpretacija – pribuvėjo rankos, juk gimusiam kūdikiui pribuvėja dviem pirštais išima seiles. Egiptiečiai tiki, kad miręs žmogus atgimsta. Egiptiečiams kūno balzamavimas buvo metamorfozė, kurios metu iš žmogaus virstama dieviška būtybe, o dievų kūnai yra iš aukso.

Tyrimas atskleidė, kad berniukas avėjo sandalus. S. Saleem aiškino: „Sandalai greičiausiai turėjo simbolizuoti, kad berniukas išlips iš karsto.“

S. Ikraam gyrė išsamius tyrimo duomenis: „Tikrai puiku, kad yra tyrimas su šitiek detalios informacijos. Jis bus įtrauktas į didesnę egiptologų duomenų bazę, kuri padės įsigilinti į senovės žmonių gyvenimą, jų religinius ir kultūrinius įsitikinimus.“

