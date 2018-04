Pražūtingas koralų blukimas nuo 2016 iki 2017 metų buvo toks didelis kaip niekad anksčiau, rodo tyrimas, kurio rezultatus ketvirtadienį skelbia specializuotas žurnalas „Nature“.

Jei nebus imtasi drastiškų priemonių rifui apsaugoti, koralai neišgyvens, agentūrai AFP sakė vienas tyrimo autorių Terry`is Hughesas iš Australijos Jameso Cooko universiteto. Kadangi kai kurios koralų rūšys gali geriau nei kitos prisitaikyti prie kylančios jūros temperatūros, kinta visa rifo ekosistema, kuri labai svarbi daugeliui kitų jūros gyventojų.

Mokslininkai dabar nori prioritetą teikti dar esamos koralų populiacijos išsaugojimui. Dėl to esą privalu užkirsti kelią pakrančių taršai. Be to, reikalingos didesnės pastangos kovoje su klimato kaita.

Šiuo metu, mokslininkų duomenimis, Didžiajame barjeriniame rife dar gyvena milijardas koralų. UNESCO šį rifą 1981-aisiais paskelbė pasaulio gamtos paveldu. Iš 2 500 atskirų rifų susidedančioje milžiniškoje teritorijoje glaudžiasi ypatingi gyviai ir augalai, ji vaidina labai svarbų vaidmenį jūrų ekosistemos funkcionavimui. Tačiau jau daug metų koralinis rifas traukiasi – dėl klimato kaitos, vandens užterštumo, uostų pramonės ir žvejybos.