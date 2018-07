„Woolworths“ ir „Coles“ pernai paskelbė planus savanoriškai visoje šalyje pašalinti iš savo parduotuvių nemokamus plonus plastikinius maišelius ir vietoje jų pasiūlyti aplinkai mažiau kenkiančius daugkartinius maišelius po 15 Australijos centų (9,5 eurocento). „Coles“ draudimas įsigaliojo sekmadienį, o „Woolworths“ – dar birželio 20-ąją, bet kompanija dėl klientų skundų buvo priversta 10 dienų atidėti šios priemonė įgyvendinimą. Klientų pyktis pirmiausia užgriuvo parduotuvių darbuotojus. Susiję straipsniai: Atšalusi vakarienė įkvėpė sukurti pasauliui labai reikalingą verslą: užteks nuodytis plastiku Negailestingas verdiktas: mes beviltiškai skęstame plastike Pardavėjų profesinės sąjungos „Shop, Distributive and Allied Employees' Association“ tyrimas parodė, kad surengus minėtų tinklų darbuotojų apklausą buvo gautas 141 atsakymas, o 61 respondentas nurodė patyręs užgauliojimų. Tarp jų yra vienos Vakarų Australijos parduotuvės darbuotoja, kurią klientas užsipuolė išgirdęs, kad parduotuvėje nėra nemokamų plastikinių maišelių. „Klientas savitarnos skyriuje garsiai keikė darbuotoją, – pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė profesinės sąjungos sekretoriaus padėjėjas Benas Harrisas. – Ji parūpino jam nemokamų maišelių ir atsiprašė.“ Tuomet klientas suklydo ir du kartus nuskenavo prekę, bet kai ta pati darbuotoja atėjo padėti, „jis priėjo prie jos iš už nugaros ir rankomis apglėbė jai gerklę“, sakė B. Harrisas. Kai kurie kiti klientai svaidė prekes ant grindų ir išplūdę darbuotojus išlėkė lauk. „Nors suprantame, kad kai kurie klientai gali būti nusivylę šiuo pokyčiu, nėra jokio pateisinimo parduotuvių darbuotojų užgauliojimui ar smurtavimui prieš juos“, – sakoma profesinės sąjungos sekretoriaus Gerardo Dwyerio pareiškime. Pasak G. Dwyerio, draudimas taip pat kelia pavojų sveikatai, nes žmonės atsineša nešvarių, naudotų maišelių savo prekėms susipakuoti, nepaisydami higienos reikalavimų. „Kai kuriais atvejais klientai bandė panaudoti maišelius, kuriuose buvo vėmalų, nešvarių sauskelnių ar žiurkių išmatų. Akivaizdu, kad tai nepriimtina ir kelia rimtą pavojų parduotuvių darbuotojų sveikatai“, – sakė jis. Kaip nurodo JAV žurnalas „Science“, į Žemės vandenynus ir jūras patenka 8 mln. t plastiko per metus, o toksiškas daleles praryja žuvys ir galiausiai, per maisto grandinę, žmonės. Reaguodamos į vis garsiau reiškiamus bendruomenių raginimus keisti padėtį, visos Australijos valstijos ir teritorijos, išskyrus Naująjį Pietų Velsą, dabar arba draudžia plastikinius maišelius, arba planuoja juos drausti. Draudimo nepaisantiems mažmenininkams gresia baudos iki 6 tūkst. Australijos dolerių (3,8 tūkst. eurų).











