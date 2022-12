Pragariški vaizdai Havajuose matomi net iš kosmoso: palydovai įamžino didžiausio pasaulyje ugnikalnio išsiveržimą

Šį, didžiausio vulkano pasaulyje išsiveržimą įamžino „Maxar Technologies“ kompanijos palydovas. Užfiksuota, kaip lavos fontanai trykšta iš kalderos ir raudonomis upėmis plūsta kalno šlaitu žemyn.

Vaizduose iš kosmoso matyti ilgos lavos srauto upės, judančios šiaurės rytų šlaite. Remiantis tarnybų duomenimis, užfiksuoti lavos fontanai pakilo net į 20-40 metrų aukštį.

Mauna Loa yra didžiausias pasaulyje veikiantis ugnikalnis. JAV Geologijos tarnybos duomenimis, nuo 1843 metų, kai pradėta vykdyti šiuolaikinė geologinė stebėsena, jis išsiveržė 33 kartus.

Paskutinį kartą ugnikalnis išsiveržė 1984 aisiais. Tą kartą lavos srautai priartėjo vos per 7,2 km nuo Hilo, didžiausio salos miesto.

Video showing fissures erupting on the Northeast Rift Zone of #MaunaLoa this morning. Fountains of fissure 3 were measured up to 25 m (82 ft) in height. More spectacular photos and videos available on the Mauna Loa website. https://t.co/GoYn4UOT4W #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/DTL70XJZuI