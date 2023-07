Pradinių klasių mokytojos paaiškino, kas daro įtaką moksleivių rezultatams ir kur skypi sėkmė

„Atlikome testą, jame įdėjau klausimus iš temų, kurias mokėmės naudodami įvairius IT įrankius – visi mokiniai, dalyvavę pamokose, kuriose taikėme informatikos praktikas, atsakė į klausimus teisingai. Gaila, kad visko negalime mokytis per žaidimą, nes technologinė kūryba padeda geriau įsisavinti informaciją. Pastebėjau, kad papildomuose būreliuose dalyvaujantys mokiniai, gvildenantys sudėtingesnius informatikos projektus, taip pat demonstruoja geresnius matematikos rezultatus, jų įvertinimai išaugo per du balus,“ – teigiamus pokyčius pabrėžia mokytoja.