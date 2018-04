Pompėjos archeologijos parko direktorius Massimo Osanna sakė pareiškime, kad skeletas tikriausiai buvo 7-8 metų vaiko. Anot jo, palaikai buvo rasti vasarį didžiulėje archeologinėje vietovėje vykdant pagrindinių maudyklų sutvirtinimo darbus. Antradienį kaulai buvo išvežti iš termų teritorijos tolesniems tyrimams, tokiems kaip lyties nustatymas DNR analize. Pasak M. Osannos, griaučiai pirmąkart veikiausiai buvo aptikti per XIX amžiuje vykusius kasinėjimus, nes kojų kaulai buvo tvarkingai sudėti prie dubens. Nepaisant to, tuomečiai archeologai kažkodėl šių palaikų nepaėmė. Ekspertų nuomone, vaikas žuvo iš ugnikalnio pasklidus pražūtingoms dujoms.











