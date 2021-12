Šis akių neturintis blyškios spalvos tūkstantkojis yra apie 95 mm ilgio ir 0,95 mm pločio, jo galva – kūgi pavidalo, burna – snapo formos, jis turi ir nemažą čiuptuvą.

Entomologo Paulo Mareko, vadovavusio tyrimui, kuris aprašytas leidinyje „Scientific Reports“, teigimu, anksčiau buvo rastas tokio rūšies gyvūnas su 1000 kojų.

Lotyniškas šio gyvūno pavadinimas – eumillipes persephone. Kelis šiuos gyvūnus aptiko žemėje, 60 metrų gylyje. Patelės turi daugiau kojų nei patinėliai.

„Mano nuomone, tai – nuostabus gyvūnas, tiesiog evoliucijos stebuklas“, – teigė vienas iš tyrimo autorių, biologas iš Perto Bruno Buzatto.



Eumillipes persephone tūkstantkojis aptiktas Australijoje. Scanpix

„Tai – ilgiausias iš žinomų tūkstantkojų, kurie buvo pirmieji žemės gyventojai. Būtent mūsų aptariama rūšis prisitaikiusi gyventi kelių dešimčių metrų gylyje žemėje, sausringose vietovėse, kurių paviršiuje nelabai būna šimtakojų“, – sakė jis.

Iki šiol žinotas daugiausia kojų turėjęs gyvūnas buvo Kalifornijos tūkstantkojis illacme plenipes, turėjęs 750 kojų.

Tyrėjų nuomone, didesnis kojų skaičius eumillipes tūkstantkojams buvo naudingas.

„Manome, kad turint daugiau kojų yra patogiau pralįsti per mažas skyles ir plyšius dirvožemyje, kuriame jie gyvena“, – aiškino B. Buzatto.

Tūkstantkojai gyvena visiškoje tamsoje po žeme, kurioje gausu geležies ir vulkaninių uolienų. Jie neturi akių, todėl vadovaujasi uosle ir liečiamaisiais pojūčiais. Rastas šimtakojis – iš grybeliais mintančiųjų rūšies, mokslininkai spėja, kad tuo jie ir minta.

Jie aptikti Vakarų Australijos valstijos Goldfields-Esperance regione, kurio kasyklose ieškoma aukso, ličio, vanadžio ir kitokių mineralų. Tyrime aprašyti keturi rasti tūkstantkojai, vėliau buvo rasti dar keturi. Gyvų tokių neteko matyti.

Viena tyrime aprašyta patelė turėjo 1306 kojas, kita – 998. Vienas suaugęs patinėlis turėjo 818, kitas – 778 kojas.



Tūkstantkojų rūšių kojų skaičius įvairus, kadangi jie keičia viršutinį kūno sluoksnį, be to, per visą gyvenimą daugėja segmentų su keturiomis kojomis.

Daug kojų turintys ir kiti gyviai – šimtakojai dažniausiai turi 100–200 kojų, yra žinomas 382 kojas turėjęs šimtakojis. Šimtakojai viename kūno segmente turi vieną kojų porą, o tūkstantkojų – dvi poras. Rasto tūkstantkojo lotyniškas pavadinimas reiškia „tikras tūkstantis kojų“, antras pavadinimo žodis – Perdephone yra požemio valdovės graikų mitologijoje vardas.

Tūkstantkojai – vieni iš lėtai judančių nariuotakojų atsirado žemėje daugiau nei prieš 400 milijonų metų. Žinoma apie 13000 jų rūšių. Jie gyvena įvairiose vietovėse, minta pūvančia augalija ir grybeliais. Šie gyvūnai svarbūs ekosistemai, kadangi skaido medžiagas, kuriomis minta, išskirdami deguonį, azotą ir paprastuosius cukrus.

