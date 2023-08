Po rekordinių karščio bangų Žemėje – mokslininkų verdiktas: nustatė temperatūros ribą, kurią pasiekus miršta net sveiki žmonės

Tačiau kylant pasaulinei temperatūrai (antradienį buvo patvirtinta, kad praeitas mėnuo buvo karščiausias per visą istoriją), mokslininkai įspėja, kad pavojingi „drėgnojo termometro“ temperatūros atvejai taip pat taps dažnesni.

Per pastaruosius 40 metų tokių reiškinių dažnumas padidėjo mažiausiai dvigubai, sakė C. Raymondas, vadindamas tai rimtu žmogaus sukeltos klimato kaitos pavojumi.

C. Raymondo tyrime prognozuojama, kad jei pasaulis sušils 2,5 laipsnio Celsijaus, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, artimiausiais dešimtmečiais kai kuriose pasaulio vietose „drėgnojo termometro“ temperatūra reguliariai viršys“ 35 laipsnius Celsijaus.