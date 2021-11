Anot jo, lapkričio pradžioje įvykęs Saulės plazmos pliūpsnis sudarė galimybę susiformuoti milžiniškai šiaurės pašvaistei. „Tai yra didžiausios šiaurės pašvaistės, kurias dabartinės Tarptautinės kosminės stoties misijos nariai yra matę“, – teigė T. Pesquet.

Europos kosmoso agentūros atstovas, astronautas T. Pesquet paaiškino, kad šiaurės pašvaistės užfiksuotos per patį jų centrą, virš Šiaurės Amerikos ir Kanados teritorijų. Anot jo, kai šiaurės pašvaiščių spinduliai buvo net aukštesni nei TKS skrydžio orbita, o visa pašvaistė raibuliavo didžiulėmis bangomis.

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlpha https://t.co/5rdb08ljhx pic.twitter.com/0liCkGvRCh