„Aš net neįsivaizdavau, kas tai... tai tęsėsi dvi mylias paplūdimiu. Aš ėjau apie valandą su puse, o šie gyviai buvo visur. Žuvėdros buvo išsirikiavusios paplūdimyje. Jos jų tiek priėdė, kad vos pastovėjo“, – vietinis gyventojas Davidas Fordas sakė „Vice“.

Sumišęs dėl to, ką pamatė Drake paplūdimyje, D. Fordas kreipėsi į „Bay Nature“ biologą Ivaną Parrą, kuris paaiškino, kad nors šie gyviai priminė visai ką kitą – tai keisti jūriniai kirminai. Urechis caupo – toks yra jų lotyniškas pavadinimas.

