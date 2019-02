Planuojamas pirmas per žmonijos istoriją dviejų moterų išėjimas į atvirą kosmosą

„Kaip suprantu, mes (su Anne McClain) šiuo metu esame paskirtos tam išėjimui į kosmosą; nežinau, kiek tai oficialiai skelbia NASA. Mes pasirengusios atlikti bet kokias užduotis su bet kokiais įgulos nariais“, – spaudos konferencijoje sakė Ch. Koch. Komanda vien iš moterų anksčiau niekada nebuvo išėjusi į atvirą kosmosą. Ketvirtadienį rusas Aleksejus Ovčininas, amerikiečiai Nickas Hague'as ir Ch. Koch prieš skrydį erdvėlaiviu „Sojuz МS-12“ išlaikė egzaminus ir tarpžinybinės komisijos buvo rekomenduoti kaip pagrindinė skrydžio įgula. Tarptautinės kosmoso stoties (TKS) įgula šių metų rugsėjį padidės iki devynių žmonių, ketvirtadienio spaudos konferencijoje pranešė kosmonautas A. Ovčininas. Susiję straipsniai: Kitas pilotuojamas skrydis į TKS su trimis žmonėmis numatytas kovą Kinijos planai stebina – pasišovė pastatyti pirmąją kosmoso jėgainę „Rugsėjo pabaigoje mūsų ten bus devyni; tokios patirties aš neturėjau. Kai bus trys ekipažai, tikriausiai bus ankštoka, bet kai daug žmonių – linksmiau. Malonu pamatyti naujų veidų“, – sakė jis. A. Ovčininas kovo 14 dieną su N. Hague'u ir Ch. Koch turi išskristi į TKS. Jie prisidės prie ten jau dirbančių ruso Olego Kononenkos, kanadiečio Davido Saint-Jacques'o ir amerikietės A. McClain, kurie į Žemę grįš birželio pabaigoje. Liepos mėnesį į TKS erdvėlaiviu „Sojuz MS-13“ atskris rusas Aleksandras Skvorcovas, italas Luca Parmitano ir amerikietis Andrew Morganas. Rugsėjo pabaigoje prie jų prisidės dar vienas trijų žmonių ekipažas: rusas, amerikietis ir pirmas Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) astronautas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.