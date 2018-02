Pastarąjį kartą šie trys reiškiniai buvo sutapę 1982 metais, o kitą kartą tai įvyks tik 2037-aisiais.

Geriausiai Mėnulio užtemimas buvo matomas vakarinėje JAV dalyje bei Kanadoje ankstų trečiadienio rytą vietos laiku, o Ramiojo vandenyno regiono ir Azijos gyventojai užtemimą galės stebėti naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, rašoma BNS.

JAV Rytinėje pakrantėje šio reiškinio nebus matyti, Europa ir didžioji dalis Afrikos bei Pietų Amerikos šio reginio taip pat neišvys.

Mėlynuoju Mėnuliu vadinama antrąkart per mėnesį įvykstanti pilnatis. „Supermėnulis“ – reiškinys, kai pilnaties arba jaunaties fazėje esantis Mėnulis atrodo esantis arčiau ir ryškesnis nei įprastai.

Be to, tuo pat metu Žemė atsidurs tiesioje linijoje tarp savo palydovo ir Saulės, mesdama ant Mėnulio savo šešėlį, ir bus galima stebėti pilną Mėnulio užtemimą.

Tačiau dalis šviesos, prasiskverbusius per Žemės atmosferą, nudažys tą dangaus kūną baugiai raudona spalva, sukurdama „kruvinojo mėnulio“ reginį.

Kone per kiekvieną pilnatį žmonės pradeda diskutuoti ir apie jos poveikį sveikatai ir nuotaikai. Vieni skundžiasi, kad sustiprėja nerimas, sutrinka miegas, svyruoja nuotaika, kiti tik numoja ranka ir tikina, kad pilnatis jų niekaip neveikia.

Nors įvairių kultūrų mitologijoje kalbama apie Mėnulio daromą poveikį Žemės gyventojams, astronomijos entuziastas Kristijonas Svalbonas LRT RADIJUI sakė, kad ypatingų reikšmių ieškoti nereikėtų.

„Arčiau Žemės esantis Mėnulis pirmiausia daro gravitacinę įtaką mūsų vandenynams, gyvajai gamtai. Bet ieškoti kažkokio paslaptingo poveikio žmogaus psichikai nereikėtų, nes bent jau kol kas mokslas nėra to įrodęs“, – sako K. Svalbonas.

Mėnulis daro įtaką gamtoje vykstantiems procesams: potvyniai ir atoslūgiai priklauso nuo Mėnulio traukos jėgos. Jei Mėnulis savo gravitaciniu lauku judina jūras ir vandenynus, gal pilnatis gali veikti ir žmogų? Juk 70 proc. žmogaus kūno sudaro vanduo.

BBC rašo, kad dar 1985 metais JAV psichologai Jamesas Rottonas ir Ivanas Kelly atliko analizę. Jie pasinaudojo 37 mokslinių darbų, tyrinėjusių žmogaus elgsenos priklausomybę nuo mėnulio fazių, rezultatais ir priėjo išvados – pilnatis nėra susijusiu su dažnesnėmis žmogžudystėmis, automobilių avarijomis, savižudybėmis, kitais nusikaltimais ir priėmimais į ligoninių psichiatrijos skyrius.

2013 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta, jog žmonės, miegoję laboratorijoje ir vertinę savo miego kokybę, nurodė, kad pilnaties metu miegodavo 15 proc. prasčiau nei įprastai, nors nei jie matydavo Mėnulį, nei kambarys, kuriame jie miegodavo, būdavo labiau apšviestas.

Be to, per pilnatį tiriamieji vidutiniškai 5 minutėmis ilgiau vartydavosi lovoje iki miego pradžios. Šis tyrimas buvo plačiai išviešintas, tačiau negalima nepastebėti jo silpnybės: tyrime dalyvavo vos 33 žmonės. Ir netgi tyrimo autoriai labai atsargiai vertino gautus rezultatus.

Kiekvieną tyrimą, kurio autoriai tikino, kad pilnaties metu problemų kildavo daugiau nei kitų fazių metu, atsverdavo kitas tyrimas, kurio autoriai būdavo nustatę, jog pilnaties metu nelaimės būna retesnės nei įprastai.