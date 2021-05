Per pirmąją tyrimo dalį dalyviams buvo rodomos atsitiktinai parinktos skaidrės su identiškomis moterų nuotraukomis – tik vienose nuotraukose moterų speneliai buvo stangrūs, o kitose – ne, rašo svetainė iflscience.com. Tuomet dalyviai buvo paprašyti įvertinti nufotografuotas moteris emocinėmis ir fiziologinėmis būsenomis, įskaitant neigiamas, teigiamas ir lytiškai jaudinančias būkles.

Kad veido išraiškos nedarytų jokios įtakos eksperimento dalyviams, nufotografuotų moterų veidai buvo uždengti. Tuo tarpu nepriklausomi vertintojai balais įvertino spenelių stangrumą. Paaiškėjo, kad tiek vyrai, tiek moterys fotografijas su stangriais speneliais buvo linkę vertinti teigiamomis emocijomis, o vyrai – nieko nuostabaus – tokias nuotraukas kur kas dažniau žymėjo „seksualumo šypsenėlėmis“.

Galiausiai žurnale „Evolutionary Behavioral Science“ pasirodė ir antroji tyrimo dalis, suteikusi daugiau duomenų apie stangrių spenelių įtaką heteroseksualiems vyrams. Pasirodo, jie net gali išklysti iš savo kelio, kad būtų arčiau tokių moterų.

Krūtų asociacija Shutterstock

Tyrimo tęsinyje „The point of nipple erection 2: The effect of nipple erection on intended and expected altruism“ („Stangrių spenelių klausimas: spenelių erekcijos poveikis altruizmui“) komanda norėjo išsiaiškinti, kokią įtaką šios emocinės būsenos gali daryti vyrų elgesiui.

„Pavyzdžiui, ar vyrai kur kas noriau padėtų moterims su stangriais speneliais, o ne toms, kurių speneliai nėra išryškėję?“ - klausė autoriai.

Kaip ir prieš tai, heteroseksualūs vyrai turėjo įvertinti nuotraukas, kuriose moterys buvo nufotografuotos su stangriais ir minkštais speneliais. Jie taip pat turėjo atsakyti į klausimus, turėjusius patikrinti, kaip pasikeitė jų požiūris, pavyzdžiui, ar jie tokiai moteriai paskolintų 100 dolerių, ar jie padėtų, jei sugestų jos automobilis, ar sutiktų pravesti kurios nors srities pamokas ir pan.

Paaiškėjo, kad vyrai kur kas dažniau padėtų moterims su stangriais speneliais, ypač jei dėl šios pagalbos jiems tektų atsidurti arti moters su išryškėjusiais speneliais.

„Moteris su spenelių erekcijomis vyrai vertino kaip labiau nusipelniusias altruizmo, ypač jei šis altruizmas jiems leistų būti arčiau tos moters. Jie taip pat tikėjosi, kad šios moterys geranoriškiau elgsis ir su jais“, - rašė autoriai savo tyrime, kuriame dalyvavo 421 koledžo studentas.

Krūtų asociacija Shutterstock

„Jie taip pat manė, kad moterys su stangriais speneliais reikėtų įtraukti į jų socialines grupes“.

Tuo tarpu heteroseksualioms moterims neatrodė, kad moterys su stangriais speneliais nusipelnė didesnio altruizmo negu kitos ir „netroško įtraukti jas į savo socialines grupes“.

Psichologų komanda pažymėjo, kad visos nuotraukose užfiksuotos moterys buvo patrauklios ir tai, žinoma, galėjo iškreipti rezultatą įvairiais aspektais. Jie taip pat pridūrė, kad iki šiol nėra atlikta tyrimų, į kuriuos būtų įtraukti tokie kintamieji kaip veido išraiškų užuominos ir kuriems būtų naudotos nuotraukos su įvairaus amžiaus bei įvairaus kūno sudėjimo moterimis.