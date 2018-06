Per Hawkingo laidotuves jo balso įrašas bus pasiųstas į kosmosą

Laidojant teorinės fizikos žvaigždės pelenus, Europos kosmoso agentūra (ESA) į kosmosą pasiųs specialiai parašytą kompoziciją su jo garsiuoju sintezuojamu balsu. „Tai gražus ir simbolinis gestas, sukuriantis ryšį tarp mūsų tėvo buvimo šioje planetoje, jo noro skristi į kosmosą ir jo Visatos tyrinėjimų savo prote“, – sakė velionio dukra Lucy Hawking. Profesorius, kuris buvo prikaustytas prie invalido vežimėlio ir savo gyvenimo darbą paskyrė Visatos paslapčių narpliojimui, bus palaidotas šalia tokių didžių mokslininkų kaip Isaacas Newtonas ir Charlesas Darwinas. „Transliacija bus nukreipta į artimiausią juodąją skylę, 1A 0620-00, esančią dvinarėje sistemoje su gana paprasta oranžine žvaigžde nykštuke, – sakė S. Hawkingo duktė. – Tai taikos ir vilties žinia apie vienybę ir būtinybę mums drauge darniai gyventi šioje planetoje. Stephenas Hawkingas AFP/Scanpix Susiję straipsniai: Prieš mirtį parašytame darbe Stephenas Hawkingas „sumažino“ multivisatą Paskutinis Stepheno Hawkingo darbas: ką jis sugalvojo prieš pat mirtį? Laukiami ir keliautojai laiku S. Hawkingas, teikdavęs įkvėpimo milijonų žmonių visame pasaulyje vaizduotei, mirė kovo 14 dieną, būdamas 76 metų amžiaus. 1988 metais išleista jo knyga „Trumpa laiko istorija“ (A Brief History of Time) netikėtai tapo pasauliniu bestseleriu, įtvirtinusiu S. Hawkingo superžvaigždės statusą. S. Hawkingo genialumas ir sąmojis užtikrino jam daugybę gerbėjų ne tik astrofizikos pasaulyje. Po jo mirties pagarbą jam pareiškė daugybė žmonių ir organizacijų, nuo karalienės Elizabeth II iki NASA, ir tai atspindi jo, kaip mokslininko ir vilties spindulio motorinių neuronų liga sergantiems žmonėms, įtaką. Britų vyriausybė pirmadienį paskelbė, kad ypač gabūs matematikos ir fizikos studentai gali varžytis dėl mokslinių darbų stipendijų S. Hawkingo garbei. Per penktadienio pamaldas, kuriose dalyvaus šeima, draugai ir kolegos, bus pagerbti ne tik jo, kaip mokslininko, laimėjimai, bet ir charakteris bei ištvermė gyvenant su itin sunkia liga. „Mes labai dėkingi Vestminsterio abatijai, pasiūliusiai mums padėkos už nepaprastą mūsų tėvo gyvenimą pamaldų privilegiją ir už tokios garbingos amžinojo poilsio vietos suteikimą“, – sakė velionio vaikai Lucy, Robertas ir Timas. Pamaldose taip pat dalyvaus maždaug 1 tūkst. visuomenės narių iš daugiau kaip 100 šalių. Dėl bilietų internete vyko balsavimas; į juos pretendavo 25 tūkst. žmonių. Pareiškėjams reikėjo nurodyti savo gimimo datą ir įžvalgūs gerbėjai pastebėjo, kad tai galėjo būti bet kuri diena iki 2038 metų gruodžio 31-osios, tad svečiai iš ateities taip pat buvo laukiami. Stephenas Hawkingas AFP / Scanpix „Jis mane įkvėpė“ Tarp dalyvaujančiųjų taip pat bus trys jaunuoliai, kalbantys elektroninių bendravimo prietaisų dėka, visai kaip S. Hawkingas. „Jis mane įkvėpė būti geriausiu, kokiu tik galiu, ir niekam, įskaitant mano neįgalumą, neleisti manęs sulaikyti“, – sakė 20-metis Jasonas Felce'as, kuris savo įrangą kontroliuoja akių judesiais. 20 metų dramos studentę Rose Brown 2009 metais partrenkė girto vairuotojo mašina. „Būsiu aktorė. Kiekvienas, kuris kam nors nusiteikia, tai ir pasiekia. Stephenas Hawkingas tai įrodo geriau nei bet kas kitas“, – sakė ji. Pamaldų dalyvius sutiks savanoriai iš Londono 2012 metų parolimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos, per kurią pasirodė ir S. Hawkingas. Graikų kompozitoriaus Vangelio sukurtame įraše, kuris bus pasiųstas į kosmosą, S. Hawkingo balsas suderintas su muzika. Kalbas pasakys britų astronautas Timas Peake'as, astronomas Martinas Reesas ir aktorius Benedictas Cumberbatchas, suvaidinęs S. Hawkingą televizijos filme ir skaitęs tekstus jo dokumentiniuose filmuose. Po pamaldų Vestminsterio abatija bus atverta visuomenei: žmonės galės nemokamai ateiti pareikšti pagarbos prie S. Hawkingo kapo.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.