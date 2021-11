Kaip ir liūdnai pagarsėjusiais Džeko skerdiko, Le Grele ar Auksinės valstijos žudiko arba kai kurių Johno Wayne‘o Gacy ar to paties Džeko skerdiko aukų tapatybės nustatymo atvejais, D. Fullerio kaltė nustatyta, kai jo DNR iš esmės sutampa su duomenų bazėje esančia artimo giminaičio genetine medžiaga. Tačiau kelias iki šio atradimo buvo išties ilgas, o šių žmogžudysčių išsiaiškinimo istorija atspindi trijų dešimtmečių mokslinį progresą, rašo iflscience.com.

Kai 1987-aisiais buvo įvykdytos šios dvi žmogžudystės, pramintos „gyvenamųjų kambarių žmogžudystėmis“, DNR profiliavimas buvo pernelyg primityvus, kad policija galėtų atrasti žudiką. Tiesą pasakius, tyrėjai tuo metu negalėjo netgi užtikrintai nuspręsti, ar abi žmogžudystės yra to paties asmens darbas. Aukos – Wendy Knell ir Caroline Pierce – gyveno tame pačiame mieste, bet turėjo mažai ką bendro tarpusavyje. Jų mirtys taip pat neatrodė panašios. W. Knell buvo nužudyta pirmoji: ji birželio 24-osios rytą buvo rasta savo lovoje, sumušta ir pasmaugta. Pasak vietos policijos, žmogžudystės metu arba po mirties ji buvo išprievartauta.

D. Fullerio aukos – Wendy Knell ir Caroline Pierce bei šimtas lavonų morge. Scanpix

C. Pierce buvo nužudyta prabėgus penkiems mėnesiams. Jos kūnas buvo rastas po vandeniu pakelės griovyje, esančiame už 64 km nuo gyvenamosios vietos. Prieš tris savaites ji buvo pagrobta iš namų. Tačiau C. Pierce taip pat buvo seksualiai išnaudota, sumušta ir pasmaugta. Policija įtarė, kad šios dvi žmogžudystės yra susijusios, bet to įrodyti negalėjo: pareigūnams pavyko abiejose nusikaltimo vietose surinkti teismo medicinos įkalčius, tačiau tuo metu nuo Jungtinės Karalystės nacionalinės DNR duomenų bazės sukūrimo buvo prabėgę tik aštuoneri metai, o pareigūnai nebuvo sulaikę jokio akivaizdaus įtariamojo, todėl surinktų įkalčių panaudoti žudikui nustatyti jie negalėjo.

1999-aisiais DNR taikymas kriminalistikoje jau buvo pažengęs. Vietos policija peržiūrėjo šią bylą ir pirmą kartą buvo pajėgi iš ant patalynės paliktų įkalčių sudėlioti visą W. Knell žudiko profilį. Tačiau paieška DNR duomenų bazėje baigėsi be jokių atitikčių.

Tam, kad šis atvejis būtų susietas su C. Pierce nužudymu, prireikė dar 20 metų. Dalinį DNR mėginį pagaliau pavyko išgauti iš ant jos pėdkelnių aptiktos spermos, nepaisant to, kad jos kūnas tris savaites išgulėjo po vandeniu. Pėdkelnės buvo vienintelis drabužis, rastas ant merginos kūno. DNR sutapo su mėginiais, rastais W. Knell namuose.

Be to, 2019-aisiais jau egzistavo esminių pokyčių atnešusi kriminologijos technika – šeimos DNR. Ši technika tyrėjams suteikė galimybę, užuot tikrinus DNR įkalčius nacionalinėje duomenų bazėje, viliantis, kad pats žudikas kažkokiu būdu pakliuvo į sistemą, nustatyti jo giminaičius. Toks pat metodas leido dar 2018-aisiais baudžiamojon atsakomybėn patraukti žudiką Williamą Earlą Talbottą II. Šioje byloje nusikaltėlis buvo surastas patikrinus mėginius, kuriuos privačioms DNR tyrimų kompanijoms buvo atsiuntęs jo antros eilės pusbrolis.

„[Šeimos DNR] buvo esminis dalykas šioje byloje, – aiškina Noelis McHughas, patarinėjęs Kento tyrėjams, o dabar dirbantis Jungtinės Karalystės nacionalinėje nusikaltimų agentūroje. – [Šeimos DNR] leido tyrėjams iš 6,5 mln. profilių nacionalinėje DNR duomenų bazėje atrinkti apdorojamą skaičių, iš kurio galiausiai pavyko nustatyti žudiką.“

Turėdami sąrašą, kurį dabar sudarė tik 90 pavardžių, tyrėjai ėmė po vieną atmetinėti įtariamuosius: jie keliavo po Jungtinę Karalystę, lankė į sąrašą įtrauktus asmenis, kurie savanoriškai sutiko duoti DNR mėginius. Didžiausias nusikaltimo vietose rasto DNR suderinamumas buvo su D. Fullerio brolio mėginiu.

Na, o tada įkalčiai pamažu padėjo sudėlioti viską į vietas: D. Fulleris buvo tinkamo amžiaus, tinkamu laiku ir vietoje – policija netgi aptiko dienoraščio įrašų, kuriuose aprašyti jo apsilankymai moterų darbo vietose. Pareigūnai rado D. Fullerio nuotraukų, kuriose jis užfiksuotas avintis to paties prekės ženklo ir dydžio batus, kurių pėdsakų aptikta W. Knell nužudymo vietoje. Pareigūnai taip pat atkūrė dviračio maršrutą, kuriuo D. Fulleris važiavo: šis maršrutas driekėsi pro tą vietą, kurioje aptiktas C. Pierce kūnas.

Be tai dar ne viskas, ką pareigūnams pavyko rasti.

Kaip pasakoja prokuroras Duncanas Atkinsonas, buvo aptikti keturi milijonai seksualinio išniekinimo vaizdų – „neįsivaizduojamo seksualinio iškrypimo biblioteka“: penki terabaitai standžiojo disko vietos, 1 300 vaizdo įrašų ir kompaktinių diskų, 34 000 nuotraukų ir šimtai standžiųjų diskų bei diskelių. Dalis šių vaizdų buvo atsisiųsti iš interneto, kitus D. Fulleris užfiksavo pats.

Vaizdai buvo užfiksuoti ligoninės, kurioje D. Fulleris dirbo, lavoninėje.

Tai tokia byla, su kuria „Didžiosios Britanijos teismams dar niekada anksčiau neteko susidurti“, pakomentavo Didžiosios Britanijos karališkoji prokuratūra: D. Fulleris seksualiai išniekino mažiausiai šimto mirusių vaikų ir moterų kūnus, vyriausioji buvo šimtametė, jauniausiam vaikui buvo vos devyneri.

Tyrėjams dėl kriminalistikos pažangos pavyko atpažinti daugumą kūnų: jie atrinko ant kūnų uždėtose apyrankėse užrašytas pavardes, kurias savo vaizduose užfiksavo D. Fulleris, ir sutikrino juos su morgo įrašais – laikotarpis buvo parinktas atsižvelgiant į datas, išgautas iš vaizdo įrašų metaduomenų. Daugumą pavardžių vėliau įrašė pats D. Fulleris – „jis nepaliko jų ramybėje“, pastebi prokurorė Libby Clark.

„Jis prisipažino ieškojęs jų internete, įskaitant feisbuką, – pasakojo D. Atkinsonas. – Jis tikino, kad tą darė jau po išniekinimo, o ne ieškojo informacijos iki tol“.

Ši byla paskatino policiją sutelkti jėgas ir surasti bei informuoti D. Fullerio išniekintų žmonių artimuosius. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) nurodė sveikatos fondams peržiūrėti morgų ir skrodimo protokolus. Jungtinės Karalystės sveikatos sekretorius Sajidas Javidas taip pat nurodė atlikti nepriklausomą tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kokiu būdu D. Fulleris turėjo galimybę įgyvendinti savo veiksmus. Taip pat į Jungtinės Karalystės žmogaus audinių tarnybą buvo kreiptasi patarimo dėl nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių etišką žmogaus audinių panaudojimą.

„Fondo vardu noriu išsakyti, koks esu sukrėstas ir pasibaisėjęs dėl mūsų ligoninės lavoninėje Davido Fullerio įgyvendintos nusikalstamos veiklos, apie kurią buvo atskleista teisme, – kalbėjo Milesas Scottas, fondo „Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust“ vadovas. – Ir, svarbiausia, noriu atsiprašyti šių siaubingų nusikaltimų aukų artimųjų.“

„Esu tikras, kas šiandien mūsų lavoninė yra saugi, – pridūrė M. Scottas. – Tačiau esu pasiryžęs išsiaiškinti, ar galima iš šio atvejo pasimokyti ir pagerinti mūsų sistemas.“