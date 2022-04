Pentagono ataskaita: po susidūrimų su NSO nukentėję pranešė apie „radiacinius nudegimus ir nepaaiškinamus nėštumus“

Dokumentų duomenų bazėje pateikti daugiau nei 1500 puslapių medžiagos apie NSO iš Išplėstinės aviacijos ir kosmoso grėsmių atpažinimo programos (AATIP) – slaptos JAV gynybos departamento programos, veikusios 2007–2012 metais. Nepaisant to, kad AATIP niekada nebuvo laikoma slapta ar visiškai slapta programa, apie ją visuomenė sužinojo tik 2017-aisiais, kai Pentagone atsistatydino buvęs programos direktorius Luisas Elizondo ir paviešino kelis pagarsėjusius neatpažintų orlaivių judėjimo neįmanomomis kryptimis vaizdo įrašus.

Netrukus po to, kai buvo paskelbta apie AATIP egzistavimą, britų laikraštis „The Sun“ pateikė FOIA prašymą atskleisti visus su programa susijusius dokumentus. Po ketverių metų, 2022-ųjų balandžio 5-ąją, Jungtinių Valstijų gynybos žvalgybos agentūra (DIA) patenkino prašymą ir perdavė „The Sun“ 1574 puslapius medžiagos.

Anot „The Sun“, dokumentuose pateiktos ataskaitos apie biologinius susidūrimų su NSO poveikius žmonėms, pažangių technologijų, pavyzdžiui, nematomumo apsiaustų tyrimus, ir planai tyrinėti bei kolonizuoti gilųjį kosmosą. Kai kurios dokumento dalys, privatumo ir konfidencialumo sumetimais, buvo „iš dalies įslaptintos“, AATIP sakė „The Sun“.

Vienas iš rinkinio išsiskiriantis dokumentas – 2010-ųjų kovo mėnesį sukurtas „Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues“. Ataskaitoje aprašomi tariami sužalojimai, kuriuos „stebėjusiems žmonėms padarė anomalios pažangios oro ir kosmoso sistemomis“, galinčios „kelti grėsmę Jungtinių Valstijų interesams“, skelbiama dokumente.

Neatpažintas skraidantis objektas. Shutterstock

Ataskaitoje pateikiami 42 atvejai iš medicininių bylų ir 300 „nepublikuotų“ atvejų, kai žmonės po tariamų susidūrimų su „anomaliais aparatais“, įskaitant NSO, patyrė sužalojimų. Kai kuriais atvejais nukentėjusieji patyrė nudegimų ar kitų traumų, susijusių su elektromagnetine radiacija, teigiama ataskaitoje. Dalį sužalojimų sukėlė „su energija susijusios varymo sistemos“. Ataskaitoje taip pat pateikiami smegenų pažeidimų, nervų pažeidimų, širdies virpėjimo ir galvos skausmo, susijusio su susidūrimais su anomaliomis aparatais, atvejai.

Neaišku, kokį tikrinimo procesą, jei toks yra, AATIP naudojo tirdama šiuos tariamus atvejus. „The Sun“ ketina pasidalinti visu gautų ataskaitų turiniu.

Ataskaitoje taip pat pateikiamas tariamas biologinis poveikis NSO mačiusiems žmonėms nuo 1873-iųjų iki 1944-ųjų, kuriuos surinko Bendras NSO tinklas (MUFON) – pilietinė pelno nesiekianti grupė, tirianti pranešimus apie pastebėtus NSO. Pateikti susidūrimų su NSO padariniai apima „nepaaiškinamą nėštumą“, „tariamą pagrobimą“, paralyžių, telepatiją, teleportaciją ir sklandymą.

Ataskaitoje apibendrinama, kad yra pakankamai įrodymų „patvirtinti hipotezę, kad kai kurios pažangios sistemos jau atgabentos, ir Jungtinės Valstijos jų iki galo nesupranta“.