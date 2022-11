Pentagonas pateikė ataskaitą apie užfiksuotus NSO: po išsamaus tyrimo įvardijo, kas tai

JAV žvalgybos agentūros pastaruosius kelerius metus analizavo šimtus vaizdo įrašų su tariamais NSO ir jos nori, kad Amerikos gyventojai žinotų: tai vis dar buvo ne ateiviai.

Pasak kelių JAV Gynybos departamento (DoD) pareigūnų, kurie praėjusią savaitę anonimiškai kalbėjosi su laikraščiu „The New York Times“, daugelis pastaruoju metu pastebėtų NSO, arba neatpažintų oro reiškinių (NOR), kaip juos linksta vadinti JAV vyriausybė, greičiausiai tėra užsienio žvalgybos operacijos ar tokie oro erdvėje besimaišantys objektai kaip meteorologiniai balionai.

Anot anonimiškai kalbėjusių pareigūnų, keli NOR incidentai buvo susiję su „palyginus įprastais“ Kinijos žvalgybiniais dronais. Kinija yra pavogusi pažangių JAV naikintuvų planus ir domisi, kaip JAV rengia savo pilotus, pridūrė Pentagono pareigūnai.

Kiti karinių orlaivių užfiksuoti NOR, kai atrodo, kad ore skraidantys objektai juda iš pažiūros fizikos dėsniams prieštaraujančiais būdais, greičiausiai buvo optinių iliuzijų rezultatas. Tarp jų yra ir liūdnai pagarsėjęs vaizdo įrašas, pavadinimu „GOFAST“, kurį užfiksavo vienas JAV karinio jūrų laivyno orlaivis – šis įrašas 2018 metais buvo nutekintas žiniasklaidai. (Šią vaizdo medžiagą kartu su kitais dviem nutekintais įrašais apie kariuomenės susidūrimus su NOR JAV vyriausybė galiausiai išslaptino).

Netapažintas skraidantis objektas. DoD nuotr.

Nors iš pradžių atrodo, kad GOFAST vaizdo įraše kažkoks objektas skrieja virš vandens nesuvokiamu greičiu, paaiškėjo, kad tai tėra optinė iliuzija, susidariusi dėl filmavimo kampo vandens atžvilgiu, „The Times“ sakė Gynybos ministerijos pareigūnai. Tikrovėje objektas judėjo ne didesniu nei 48 km/h greičiu, pridūrė jie.

Tikėtina, kad įslaptintoje ataskaitoje apie NOR, kurią parengė Gynybos departamento žvalgybos agentūros ir kuri šią savaitę buvo pristatyta Kongresui, yra ir „The Times“ paskelbtos išvados. Naujoji ataskaita naujomis detalėmis papildo atvejus, kurie buvo aprašyti 2021 metų birželį pareigūnų viešai paskelbtame dokumente, skirtame 144 įtariamiems NOR incidentams, apie kuriuos JAV vyriausybės darbuotojai pranešė 2004 – 2021 metais.

2021 metų dokumente buvo pripažinta, kad dėl aukštos kokybės duomenų stokos daugumos įtariamų NOR atvejų negalima išsamiai paaiškinti. Tačiau ši ataskaita pasiūlė kelis bendro pobūdžio NOR paaiškinimus, įskaitant tai, jog pastebėti NSO galėjo būti „Kinijos, Rusijos, kitos šalies ar nevyriausybinio subjekto dislokuotos technologijos“, taip pat tokie oro erdvėje besimaišantys objektai kaip paukščiai ar meteorologiniai balionai.

Ataskaitoje niekur neužsimenama apie ateivius ar nežemiškas būtybes, tačiau tai nesutrukdė kurti sąmokslo teorijas apie ateivius – jos plinta iš dalies dėl to, jog vyriausybei trūksta skaidrumo kalbant apie NOR incidentus.

Netapažintas skraidantis objektas. DoD nuotr.

Gynybos departamento atstovė spaudai Sue Gough laikraščiui „The Times“ sakė, kad JAV vyriausybė yra pasiryžusi dalytis visa informacija apie NOR, jei ji nekelia pavojaus nacionaliniam saugumui. Vyriausybės pareigūnai taip pat yra linkę susilaikyti nuo diskusijų apie NOR incidentus, nes paprasčiausiai trūksta duomenų, kad juos būtų galima išsamiai paaiškinti, pridūrė S. Gough.

„Daugeliu atvejų pastebėti reiškiniai klasifikuojami kaip „neatpažinti“ tik todėl, kad jutikliai nesugebėjo gauti pakankamai informacijos, kad juos būtų galima kam nors priskirti, – „The Times“ sakė S. Gough. – Dirbame, kad ateityje sušvelnintume šiuos trūkumus ir užtikrintume pakankamai duomenų analizei“.

Kol Gynybos departamentas tęsia NOR tyrimus, NASA taip pat įkūrė nepriklausomą NOR tyrimų komandą, kuri dirbs nuo 2022 metų spalio iki 2023 metų vidurio. NASA teigimu, ši komanda daugiausia dėmesio skirs tam, kad surinktų ir išanalizuotų kuo daugiau NOR duomenų, kuriuos savo ruožtu naudos kuriant naujus metodus neatpažintiems objektams Amerikos danguje identifikuoti.

