B. Gatesas sudarė ir išspausdino 2018 m. vasarai rekomenduojamų knygų sąrašą. Šiame sąraše įvairių žanrų knygos – meninės literatūros kūriniai, memuarai, istorinės knygos, biografijos. B Gatesas rašo, kad renkasi knygas, kuriose būtų svarstomi globalūs klausimai: „Kuo gyvena genijai? Kodėl gerus žmones ištinka nelaimės? Iš kur atsirado žmonės ir kur mes einame?“

B. Gatesas priduria, kad nepaisant klausimų gilumo, visos knygos smagios, greitai skaitosi, stipriai sudomina skaitytojus.

Štai B. Gateso šiai vasarai rekomenduojamų knygų sąrašas:

Kate Bowler „Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved“ („Viskam sava priežastis, ir kitos man patikusios melagystės“)

„Ne visada tai, kas nutinka, turi priežastį“, – rašo B. Gatesas apie K. Bowler knygą, kurioje autorė aprašo, kaip ieškojo atsakymų ir kaip persvarstė savo dvasinius įsitikinimus, kai susirgo vėžiu.

„Nenustebau, kad K. Bowler knyga vietomis labai liūdna. Kita vertus, nesitikėjau, kad bus linksma. Kartais viename fragmente yra ir to, ir to“, – giria knygą B. Gatesas.

Knygos tema artima B. Gatesui – jo seneliai buvo giliai tikintys, jie tikėjo, kad visos nelaimės žmones ištinka už nuodėmes. Kai senelis susirgo ir negalėjo rasti paaiškinimo savo ligai, jis apkaltino žmoną, rašo B. Gatesas.

Visgi ne į kiekvieną klausimą „kodėl?“ galima rasti tiesioginį, paprastą atsakymą.

Walteris Isaacsonas „Leonardo da Vinci“

Šioje knygoje (ilgiausioje iš B. Gateso rekomenduojamų) garsus biografas W. Isaacsonas rašo apie Leonardo a Vinci, kurį B. Gatesas apibūdina kaip „vieną nuostabiausių visų laikų žmonių“.

L. da Vinci buvo ne tik tapytojas, bet ir išradėjas, inžinierius, tyrėjas medicinos srityje ir kt.

„Nagrinėjant daugelį Leonardo gebėjimų ir vos vieną kitą silpnybę, į akis labiausiai krentantis požymis – jo smalsumas, noras domėtis, – rašo B. Gatesas. – Kai jis norėdavo ką nors suprasti – ar kaip kraujas teka per širdį, ar kokios formos genio liežuvis – jis atidžiai stebėdavo, užrašinėdavo savo mintis, o paskui stengdavosi padaryti išvadas.“

B. Gateso teigimu, W. Isaacsonas šauniai pasidarbavo – aprašė įvairius L. da Vinci gyvenimo aspektus, o tai – nelengva užduotis.

„Ši knyga labiau nei kitos apie Leonardo skaitytos knygos padeda pažvelgti į jį kaip į žmogišką būtybę ir suprasti, koks ypatingas jis buvo. Jis perprato praktiškai viską, kas tuo metu buvo žinoma planetoje“, – reziumuoja B. Gatesas.

Davidas Christianas „Origin Story: A Big History of Everything“ („Pradžios pasakojimas: Didžioji visko istorija“)

Istorikas Davidas Christianas sudarė nemokamą kursą internetu „Big History“ („Didžioji istorija“), kuriame – viskas, ką žinome apie 13,7 mlrd. Žemės egzistavimą, pradedant Didžiuoju sprogimu, gyvybės atsiradimu, baigiant sudėtingomis šiuolaikinėmis visuomenėmis, kuriuose gyvename.

Šį projektą B. Gatesas vadina savo „mėgstamiausiu visų laikų kursu“, tad nieko stebėtino, kad jam patiko knyga, kuri glaudžiai susijusi su minėtu kursu.

„Knyga padės geriau suvokti žmonijos vietą visatoje, – liaupsina ją B. Gatesas. – Joje parodyta, kaip viskas yra susiję, o įvairių disciplinų įžvalgos ir įrodymai susipina į vieną suprantamą pasakojimą.“

Jei minėtu istorijos kursu nesidomėjote, B. Gatesas tikina, kad knyga – puikus būdas suprasti jo sąvokas. O jei kursu domėjotės, B. Gateso nuomone, knyga atšviežins tai, kas girdėta, be to, suteiks naujų žinių.

George‘as Saundersas „Lincoln in the Bardo“

„Maniau žinantis viską, kas žinotina apie Abrahamą Lincolną, tačiau šis romanas paskatino apgalvoti iš naujo kai kurias jo gyvenimo dalis“, – rašo B. Gatesas apie knygą.

Romane „Lincoln in the Bardo“ istoriniai faktai persipina su išgalvota realybe. Veiksmas prasideda vieną vakarą, netrukus po Lincolno 11 m. sūnaus Wilie‘o mirties. „Bardo“ – išgalvota skaistyklos tipo valstybė, kurioje gyvena dvasios, o ši idėja pasiskolinta iš Tibeto budistų tikėjimo.

Lincolnas aplanko sūnaus kapą, bet Willie‘o dvasia nesutinka išeiti, nepaisydama kitų pramanytoje skaistykloje gyvenančių sielų maldavimo. Romane pasakojama, kaip praėjus metams po pilietinio karo pražios Lincolnas apmąsto sūnaus netektį ir ima suprasti, kaip gedi vaikų kare netekę tėvai.

Kaip rašo B. Gatesas, mes nežinome, ar Willie‘o mirtis pakeitė Lincolno požiūrį į karą, tačiau galime numanyti, kad sielvartas paskatino jį stengtis, kad karo baigtis pateisintų didžiulius nuostolius.

B. Gatesas rašo, kad knyga jam pasirodė labai paslaptinga, linksma ir jis nekantriai laukė, kol galės ją aptarti su draugais.

Hansas Roslingas, Ola Rosling ir Anna Rosling Ronnlund „Factfulness“

Pernai mirė visame garsus visame pasaulyje paskaitų apie sveikatą skaitovas Hansas Roslingas. Šią knygą, kuri yra tarsi atsisveikinimas, H. Roslingas vadina paskutine kova viso gyvenimo misijoje kovoti su nemokšiškumu, matyti daugelis tų pačių tiesų, kurias taip stengiasi žmonėms perduoti B. Gatesas.

Gyvenimas gerėja, bet pasaulį dar yra kur tobulinti. Velionis lektorius, jo sūnus ir marčia knygoje analizuoja, jų teigimu, instinktus, kurie iškreipia mūsų pasaulio matymą ir skatina stipriai nuvertinti progresą, kurį esame pasiekę kaip visuomenė.

Kai per daug galvojame ir daugelis dalykų mums ima atrodyti blogesni, nei yra iš tiesų, netenkame gebėjimo susitelkti į tikrojo rūpesčio priežastis, teigia autoriai. „Tai įžvalgūs nuostabaus žmogaus žodžiai ir tai viena iš geriausių knygų, kokią tik esu skaitęs“, – rašo B. Gatesas.