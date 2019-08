Paslaptingas kosminis lėktuvas aplink Žemę skrieja jau 719 dienas ir niekas nežino, kodėl

Kosminis lėktuvas, žinomas kaip X-37B, priklauso JAV karinėms oro pajėgoms, ir tai yra jo penktoji misija pavadinimu „OTV-5“. Tačiau kokia šio lėktuvo misija – lieka įslaptinta, rašo sciencealert.com.

Pirmadienį lėktuvas įveikė ankstesnės misijos „OTV-4“ rekordą. Tąkart Žemės orbitoje lėktuvas išbuvo 717 dienų, 20 valandų ir 42 minučių. „OTV-5“ misija šį rekordą įveikė rugpjūčio 26 d.

Taigi, ką jis ten veikia?

Vienintelis šiai dienai turimas atsakymas – niekas nežino. Nors JAV karinės oro pajėgos nevengia kalbėti apie lėktuvą, jų atstovai vartoja labai bendrus terminus. Kitaip pasakius: daug sako, bet nieko nepasako.

Štai keli dalykai, kuriuos mes žinome: X-37B atrodo šiek tiek kaip mažesnė senojo NASA kosminio erdvėlaivio versija, o JAV oro pajėgos turi bent du iš saulės energija varomų lėktuvų, kuriuos pastatė „Boeing“.

Ši naujausia misija buvo pradėta 2017 m. Rugsėjo 7 d. Lėktuvas į kosmosą buvo išskraidintas raketa „SpaceX Falcon 9“.

Neaišku, kada lėktuvas nusileis, bet kai tai atsitiks, jis nusileis ant tūpimo tako, naudodamas savo ratus.

