Turbūt ne kiekvienas išgirdęs drednouto pavadinimą supranta kas tai per dalykas. Tačiau karyboje, ypač laivų istorijoje, tai įspūdingo technikos virsmo pavyzdys. Visi bent kartą esame matę burinius laivus. Nuo pat laivybos pradžių iki įsibėgėjant pramonės revoliucijai karo laivai tobulėjo panašiame lygyje. Jie didėjo, korpusai buvo šarvuojami, kraunamos galingesnės patrankos, galiausiai korpusai uvo pradėti gaminti iš metalo. Bet pirmasis šiuolaikiško stiliaus laivas atsirado tik britams sukūrus „HMS Dreadnought“ XX amžiaus pradžioje.

Pasikeitė ne tik šarvų storis, kuris imtas matuoti metrais, bet ir korpuso forma. Laivai tapo ilgesni. Patrankos pradėtos montuoti ties laivo viduriu, o ne bortais, tai leido ženkliai padidinti jų kalibrą. Be to vienu metu galėjo iššauti didesnis skaičius ginklų be pavojaus apversti laivą. Nuo drednoutų klasės atsiradimo susikūrė skiriamoji linija karo laivams „iki“ ir „po“.

Taigi, šio istorinio virsmo vienintelis palikimas likęs būtent „USS Texas“, kuris senai baigęs aktyvią tarnybą ir yra tapęs laivu-muziejumi. Įdomus aplankyti būtent dėl to, kad jis unikalus to laikotarpio laivas.

Šis 175 metrų ilgio laivas savo tarnybos laiku spėjo sudalyvauti abejuose pasauliniuose karuose. Laivas matė sąjungininkų išsilaipinimą 1944 m. birželio 6 d. Prancūzijoje. Tuomet jo įgulą sudarė 1810 žmonių. Jis ir kitas britų laivas palaikė ugnies galia išsilaipinančius karius Omahos sektoriaus paplūdimyje Normandijoje, kur jie papludimyje susidūrė su aršiu nacių pasipriešinimu gerai įtvirtintame krante.

Kaip jau supratote, laivas turi išties įspūdingą istoriją kartu su neeiline priežastimi būti išsaugotam ateities kartoms. Bėda, kad jis skęsta. Nepaisant įspūdingo storio šarvų siekusių 1-3 metrus, amžius daro savo. Korozija pažeidusi laivą ne vienoje vietoje. Prieš beveik dešimtmetį laivo skylės buvo pataisytos, tačiau atsirado naujų. Per dieną iš laivo išpumpuojama 1,2 milijonų litrų vandens.

Būtent toks didelis kiekis patenkančio vandens visu gąsdina. Teksaso valstija nebenori leisti milijonų taisymas. Jie skaičiuoja, kad nuo 2009 metų jau išleido 54 milijonus dolerių (49,5 mln. eurų) jo taisymui. Taisyti tik tai kas jau matoma atrodo tik galutinės problemos atitolinimas. Jį reiktų perplukdyti į sausąjį doką, kuriame specialistai galėtų iš visų pusių įvertinti šimtamečio laivo dugno būklę.

Tačiau toks iškėlimas kainuotų apie 35 milijonus dolerių (32 mln. Eu). Ir šių pinigų politikai nebenori skirti, tad laivas paliekamas be finansavimo. O tai bei milžiniškas kasdien patenkančio vandens kiekis reikštų greitą paskendimą.

Muziejininkai atliko skaičiavimus, pagal kuriuos, jei per metus laivą aplankytų 300 tūkstančių lankytojų, jų pinigų užtektų laivą išlaikyti. Tačiau šiuo metus jis prišvartuotas nepatogioje vietoje, todėl surenka tik 80 tūkstančių aplankančiųjų. Būtent todėl jiems reikalinga papildomi finansavimo šaltiniai. Juolab Galvestono miestą, kurio krantinėse prišvartuotas ir „USS Texas“ kasmet aplanko 7 milijonai turistų. Potencialo laivą išlaikyti yra.

Vietinių „Karo laivo Teksasas fondas“ atstovai žada prisidėti pinigais prie laivo atnaujinimo, tačiau tik jei politikai atnaujins piniginę paramą, o laivas bus iškeltas remontui. O jo iškėlimas atbaido ne tik dėl jau minėtos didelės kainos, bet didelės nežinomybės ką ten ras.

Manoma, kad sūrus jūros vanduo susilpnino storus korpuso šarvus. Iškėlus pradėto laivo remonto kaina gali augti itin dideliais tempais. Juk iškėlimas brangus. Taip taisomas retai. Tad milijonas prie milijono, o galutinė sąskaitos suma gali būti dar kelios dešimtys milijonų.

Politikų sprendimų amerikiečiai tikisi sulaukti per mėnesį. Koks būtų planas B niekas nežino, tik faktą kad tai brangu, o ant kortos paskutinis savo kartos mohikanas.