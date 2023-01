Paskutiniojo teismo dienos laikrodis artėja vidurnakčio link: mokslininkai įspėja, kad tokio branduolinio pavojaus žmonijai nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų

Šis laikrodis – tai metafora, kuri padeda susivokti, kur link mes, žmonija, einame: susinaikinimo ar išgyvenimo ir klestėjimo?

Mokslinės organizacijos „The Bulletin of the Atomic Scientists“ nariai nustatė Paskutiniojo teismo dienos laikrodį vos 1,5 minutės (90 s) iki vidurnakčio. Toks sprendimas priimtas dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, vis gilėjančios klimato krizės ir COVID-19 pandemijos.

Anot „Bulletin of the Atomic Scientists“ pranešimo, taip arti vidurnakčio Pasaulio pabaigos laikrodis dar niekada nėra buvęs. Tuo tarpu 2020-ųjų vasarį laikrodis buvo nustatytas 100 sekundžių iki vidurnakčio.

Bulletin of the Atomic Scientists nuotr.

Kaip teigiama pranešime, pasukti laikrodrodžio rodykles 10 sekundžių į priekį dabar nutarta daugiasia dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir sukelto karo bei padidėjusios branduolinės eskalacijos rizikos.

„Nepamatuoti Rusijos grasinimai panaudoti branduolinius ginklus primena pasauliui, kad konflikto eskalavimas – atsitiktinis, tyčinis ar dėl klaidingo apsiskaičiavimo – kelia didžiulę riziką žmonijai. Todėl išlieka labai didelė galimybė, kad konfliktas gali tapti niekieno nekontroliuojamas“, – rašoma pranešime.

Tačiau pasukti laikrodžio rodykles Pasaulio pabaigos link privertė ne tik branduolinės katastrofos grėsmė.

Sprendimas pasukti simbolinio laikrodžio rodykles arčiau ar toliau nuo vidurnakčio yra priimamas „Bulletin of the Atomic Scientists“ organizacijos. Ją sudaro žymiausi ir įtakingiausi pasaulio mokslininkai bei saugumo organizacijų nariai, iš kurių – net 10 Nobelio premijos laureatų.

Remiantis pranešimu, tokį sprendimą lėmė ir pasaulinė COVID-19 pandemija, su ja susijusios problemos ir, žinoma, klimato kaitos krizė.

„Mes gyvename beprecedentinio pavojaus laikais. Pasaulio pabaigos laikrodžio rodomas laikas atspindi šią realybę. 90 sekundžių iki vidurnakčio yra mažiausias laiko tarpas per visą šio laikrodžio gyvavimo istoriją. Šis sprendimas nebuvo priimtas lengvai“, – teigė organizacijos „Bulletin of the Atomic Scientists“ vadovė Rachel Bronson.

Organizaciją „The Bulletin of the Atomic Scientists“ 1945 metais įkūrė Albertas Einšteinas. Scanpix/Shutterstock nuotr.

Buvęs Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon pakvietė pasaulio lyderius imtis neatidėliotinų veiksmų, gelbėjant žmoniją klimato krizės, pandemijų ir žiauriaus Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje.

„Pasaulio lyderiai nepažiūrėjo rimtai į Paskutiniojo teismo dienos laikrodžio rodykles 2020-aisiais. Į tai būtina akreipti dėmesį 2023-aisiais“, – teigė B. Ki-moon.

Tarptautinė branduolinių ginklų uždraudimo kampanija (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) taip pat atkreipė dėmesį į Pasaulio pabaigos laikrodžio rodyklių priartėjimą prie vidurnakčio.

„Mums jau gana perspėjimų. Po paskutiniųjų „Doomsday Clock“ laikrodžio perspėjimų niekas nesiėmė veiksmų. Todėl branduolinių valstybių lyderiai turi skubiai derėtis dėl branduolinio nusiginklavimo. 2023 metų gegužę Hirosimoje vyksiantis G7 susitikimas yra puiki vieta tokių derybų planui“, – pareiškime teigė ICAN vykdomoji direktorė Beatrice Fihn.

Organizaciją „The Bulletin of the Atomic Scientists“ 1945 metais įkūrė Albertas Einšteinas, J. Robertas Oppenheimeris ir kiti mokslininkai, dirbę projekte „Manhattan Project“, kurio metu buvo sukurti pirmieji branduoliniai ginklai.

Laikrodžio, simbolizuojančio žmonijos artėjimą Paskutiniojo teismo dienos link, idėja kilo 1947-aisiais. Pirmą kartą laikrodis buvo nustatytas 7 minutės iki vidurnakčio.

Daugiausia laiko iki vidurnakčio buvo likę 1991 metais, kai baigėsi Šaltasis karas. Tą sykį laikrodžio rodyklės rodė, jog iki vidurnakčio liko 17 minučių.

