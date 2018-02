V. Šikšnys, Giedrius Gasiūnas, Tomas Šinkūnas ir Tautvydas Karvelis atrado, kaip panaudojant vieną baltymą galima redaguoti organizmų DNR dešimtis kartų greičiau, nei tai daryta iki šiol. Tai atveria galimybes kurti genetiškai modifikuotus organizmus ir gydyti genetines ligas, o dalis Lietuvos akademikų prognozuoja, kad už šį atradimą V. Šikšnys gali gauti Nobelio premiją. Mokslininko komanda tapo mokslo premijos laureatais biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse. Šiose srityse premija taip pat skirta Sauliui Klimašauskui už darbų ciklą „Molekuliniai įrankiai epigenomikai ir rnomikai“. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premijos teko Ryčiui Ambrazevičiui už darbų ciklą „Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose“ ir Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“. Fizinių mokslų srityje už darbų ciklą „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai“ apdovanoti Mifodijus Sapagovas, Raimondas Čiegis ir Artūras Štikonas. Šioje srityje dar vieną mokslo premiją gaus Leonas Valkūnas už darbų ciklą „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose“. Technologijos mokslų srityje Lietuvos mokslo premija nebuvo skirta. Mokslo premijoms gali būti siūlomi ne anksčiau kaip per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą, prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant, diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ar užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės – socialinės ar kultūrinės – plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.











33 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.