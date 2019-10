2019 metais Nobelio premija už pasiekimus chemijos srityje atiteko mokslininkams Johnui B. Goodenoughui, M. Stanley'iui Whittinghamui bei Akirai Yoshino už ličio jonų baterijų išradimą ir technologijų tobulinimą.

97 metų J. Goodenoughas yra seniausias per visą istoriją Nobelio chemijos premijos laureatas.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg