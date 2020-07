Visi žino, kad fizinis aktyvumas padeda ir kūnui, ir protui. Todėl mokslininkų atradimas, kad darbas biure labiau apsaugo protą, yra šiek tiek stebinantis. Sėdimas darbas yra siejamas su depresija, nugaros skausmais ir net širdies ligomis, tačiau mokslininkai teigia, kad būtent toks darbas senatvei palieka daugiau protinių pajėgumų.

Kembridžo universiteto mokslininkai sekė 8500 40–79 metų amžiaus žmonių fizinį aktyvumą. Mokslininkai atskyrė dvi fizinio aktyvumo rūšis – darbą ir laisvalaikį. Tyrimo dalyviai patys turėjo registruoti savo fizinio aktyvumo duomenis, papasakoti apie savo sveikatą ir darbą. Po maždaug 12 metų mokslininkai susirado tyrimo dalyvius ir atliko visą eilę tyrimų, padedančių išsiaiškinti jų kognityvinius gebėjimus, atmintį, dėmesį ir kitus protinės sveikatos požymius.

Mokslininkai išsiaiškino:

neišsilavinę žmonės dažniau dirbo fizinius darbus, bet rečiau sportavo po darbo;

fiziškai neaktyvūs darbai (darbas biure) gali būti siejamas su ilgiau išlaikomais protiniais gebėjimais;

tie tyrimo dalyviai, kurie visą tyrimo laikotarpį išlaikė fiziškai neaktyvius darbus, įprastai protinių gebėjimų testuose pasirodė žymiai geriau nei fizinius darbus turintys žmonės;

fiziniai darbai gali būti siejami su trimis kartais išaugusia senatvinių protinių problemų rizika.



Tikriausiai jau pamanėte, kad dėl tokio ryšio yra kaltas išsilavinimas. Labiau išsilavinę žmonės dirba geresnius darbus ir išlaiko aštresnį protą. Bet yra ne visai taip – mokslininkai atsižvelgė į išsilavinimo faktorių ir ryšys tarp fizinio darbo ir didesnės protinės sveikatos problemų rizikos išlieka nepriklausomai nuo jo.

Tai kas apsaugo nuo to proto senėjimo? Greičiausiai tai, kad biuruose dirbantys žmonės dirba protinį darbą. Be to, jie yra dažniau linkę sportuoti po darbo. Taigi, statistinis biuro darbuotojas treniruoja ir kūną, ir protą. Galiausiai, tokie darbai įprastai suteikia geresnes galimybes pasirūpinti savo sveikata.

Negalima atmesti ir kitų faktorių. Fizinį darbą dirbantys žmonės dažniau susiduria su kenksmingomis medžiagomis, dažniau patiria su darbu susijusias traumas. Tikrąsias šio fenomeno priežastis mokslininkai dar turės išsiaiškinti, tačiau panašu, kad norintys ilgiau išlaikyti proto aštrumą turėtų rinktis darbą biure.

Su tyrimu plačiau susipažinti galite ČIA.