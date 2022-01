23 val. 51 min. Lietuvos laiku asteroidas praskries arčiausiu atstumu nuo Žemės – nuo mūsų planetos jis bus nutolęs maždaug 1,6 mln. kilometrų, praneša NASA. Tai bus arčiausias šio asteroido praskriejimas per ateinančius 200 metų.

Kur ir kaip stebėti asteroidą?

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.