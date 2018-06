Pasak mokslininkų, tai tikriausiai naujos mėsėdžių alozaurų rūšies atstovo griaučiai. Jie buvo atrasti 2013 metais per kasinėjimus Vajominge Jungtinėse Valstijose. 150 mln. metų senumo skeletą, kurio išsilaikė 70 proc., nupirko prancūzų meno kolekcininkas. Naujasis savininkas, kurio pavardė neskelbiama, pažadėjo, kad griaučiai bus paskolinti kokiam nors muziejui. Pirkėjas „nori, kad jis būtų eksponuojamas kokiame nors prancūzų muziejuje“, naujienų agentūrai AFP sakė aukciono atstovas. Minimas dinozauras, kuris buvo daugiau kaip 9 m ilgio ir 2,6 m aukščio, gyveno vėlyvuoju juros periodu, sakė Ericas Mickeleris, dirbantis aukcionų namuose „Aguttes“. Susiję straipsniai: Netikėtas mokslininkų atradimas: vanduo su soda padeda gydyti sunkias ligas Naujas tyrimas: maisto papildai visiškai nenaudingi, išskyrus vos kelis Pasak jo, kol kas atrastas „vienintelis toks“ dinozauras. Paryžiuje parduotas dinozauro skeletas AFP / Scanpix Dinozaurų ekspertas Ericas Geneste'as anksčiau AFP sakė, kad kol kas neįmanoma priskirti skeleto alozaurams, nes šis gyvūnas buvo tvirtesnis, su ilgesnėmis mentėmis ir kitokiu dantų skaičiumi. „Iš tikrųjų, tarp jo ir alozaurų yra tiek pat skirtumų, kiek tarp žmogaus ir gorilos“, – sakė ekspertas. Tas pats prancūzų aukcionas 2016 metais alozauro „Kano“ skeletą pardavė už 1,1 mln. eurų.











