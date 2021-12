Žuvis, kuriai suteiktas katalogo numeris SIO 21-37 – naujausias „Scripps“ Okeanografijos instituto stuburinių kolekcijos egzempliorius. Direktorius Benas Frable‘as CNN sakė, kad žuvis ant kranto rasta dar gyva, tačiau sausumoje neišgyveno, nes ją akimirksniu užpuolė žuvėdros. Skelbiama, kad SIO 21-37 bus saugoma šimtus metų.

B. Frable įtaria, kad žuvis paplūdimyje galėjo atsirasti dėl įvairių priežasčių, pradedant bandymu pabėgti nuo plėšrūno ir baigiant stipria srove bei apleidusiomis jėgomis jai priešintis.

Pjūkladantės geriausiai žinomos dėl didžiulių akių, įspūdingų dantų ir glitaus, pailgo kūno, sako ekspertai. Šios žuvys ne tik hermafroditai, bet ir itin plėšrios: maitinasi kitomis žuvimis ir bestuburiais. Šios žuvys gali išaugti daugiau nei iki dviejų metrų ilgio.

B. Frable patvirtino, kad žuvų pasaulyje kanibalizmas nėra jau toks retas reiškinys.

.@anelachoy's team is specifically working to sample microorganisms that might otherwise be difficult to observe over large time & space grids. Her research shows that lancetfish consume large amounts of debris, particularly plastics. Video: Elan Portner, postdoc in the Choy Lab pic.twitter.com/nxstZmK4gT