Mįslės yra neįtikėtinai senas reiškinys, siekiantis bent Šumero civilizacijos laikus. Todėl šiandien kviečiame pabandyti įminti 7 labai senas mįsles.

Mįslėse būna daug metaforų, perkeltinės prasmės ir užuominų. Joms įveikti reikia ne tik loginio, bet ir kūrybiško mąstymo. Visgi, jei nesugalvosite atsakymų, juos visada rasite antrame straipsnio puslapyje.

1. Nežinoma, kada pasirodė pirmosios mįslės. Tačiau ši yra kilusi iš Šumero civilizacijos, pranykusios beveik prieš 4000 metų.

Į pastatą įeina aklasis, o išeina jau praregėjęs. Kas tai per pastatas?

2. Teodoras Ruzveltas, ėjęs JAV prezidento pareigas 1901-1909 metais, labai mėgo vieną mįslę:

Aš kalbu, bet niekada nesakau, ką galvoju.

Aš girdžiu žodžius, bet nesiklausau minčių.

Kai pabundu, visi mane mato.

Kai miegu, visi mane girdi.

Daug galvų yra ant mano pečių.

Daug rankų yra prie mano kojų.

Stipriausias plienas negali sulaužyti mano veido.

Bet švelniausias šnabždesys gali mane sunaikinti.

Tyliausias verksmas yra girdimas.

Kas aš?

3. Džonas Ronaldas Reuelis Tolkinas mėgo kurti mįsles ir ne vieną jų įtraukė į savo knygas. Ši yra iš 1937-ųjų „Hobito“:

Be balso jis verkia,

Be sparnų plazdena,

Be dantų kanda,

Be burnos murma.

4. Labai sena mįslė iš senovės Skandinavijos mitologijos:

Keturi kabo, keturi laiko, du rodo kelią, du atbaido šunis, vienas, dažniausiai purvinas, tiesiog tabaluoja iš paskos.

5. Legenda apie Homero mirtį teigia, kad jis Ioso saloje sutiko žvejus ir paklausė, kaip jiems sekėsi. Šie atsakė mįsle:

Ką gaudėme, paleidome, ko negaudėme – parsinešame. Ką parsinešame?

Homeras prisiekė nepalikti salos, kol nesuras atsakymo. Ten ir mirė.

6. Labai sena, klasikinė anglų mįslė:

Kas geresnis už Dievą ir blogesnis už velnią? Vargšai tai turi, turtingiems to reikia, o jei tai valgysit – mirsit.

7. Viduramžių laikų mįslė:

Išplėštas iš motinos įsčių, sumuštas ir degintas aš tampu kraujo ištroškusiu žudiku. Kas aš?