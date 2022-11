Pakeliui į Mėnulį: Žemę pasiekė pirmieji kadrai iš NASA misijos „Artemis 1“

Tiesa, šį kartą Žemę užfiksavo ne astronautai, o automatizuota sistema, kuri įgulos funkcijas atlieka bandomosios misijos „Artemis 1“ metu.

Time lapse footage from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is scheduled to make its closest approach to the vicinity of the Moon on Nov. 21.🌙 pic.twitter.com/6ki89b8lHk