Paaiškėjo tragiška kilmingos austrų šeimos vaiko mirties priežastis: mažylį pražudė kvailas aristokratų įprotis

Kompiuterinės tomografijos būdu ištyrę vaiko palaikus mokslininkai pateikė išvadą, kad pagrindinė mirties priežastis – saulės šviesos trūkumas arba kitaip – vitamino D stygius. Šis vitaminas organizmui reikalingas tam, kad būtų įsisavintas kalcis ir formuotųsi stiprūs kaulai. Tačiau panašu, kad nuo saulės šviesos jis buvo slepiamas specialiai.

Austrijos aristokratų vaikas mirė dėl saulės trūkumo. Andreas G. Nerlich et al., in Frontiers in Medicine nuotr.

Tyrimai parodė, kad vaiko šonkauliai prieš mirtį buvo netinkamai susiformavę, deformuoti, o tai rodo rachitą. Ant šonkaulių buvo susiformavę gumbeliai, išplatėjimai, dar vadinami „rachitiniu rožiniu, rachitiniu rožančiumi“. Tai, anot mokslininkų, yra akivaizdus vitamino D trūkumo įrodymas. Tačiau minkštųjų audinių likučiai parodė, kad vaikas mirė turėdamas antsvorio. Taigi, vaikas buvo maitinamas pakankamai, o riebalinis kūno sluoksnis patvirtino, kad mityba buvo kaloringa.

Tuo tarpu vitaminą D organizmas įprastai pasigamina gavęs ultravioletinių (UVB) spindulių, t. y. saulės šviesos, rečiau jo gauna su maistu. Šiais laikais vitamino D trūkumas eliminuojamas vartojant maisto papildus.

„Nutukimą ir didelį vitaminų trūkumą vienu metu galima paaiškinti tik taip – mityba buvo „gera“, tačiau vaikas visiškai negavo saulės šviesos. Tad vertėtų iš naujo apsvarstyti ankstesnių populiacijų aukštuomenės, aristokratų kūdikių gyvenimo sąlygas“, – teigė tyrimo autorius, Miuncheno Bogenhauzeno akademinės klinikos Vokietijoje patologas Andreas Nerlichas.

Taigi, tikėtina, kad vaikas buvo dažniausiai laikomas ten, kur nepatenka saulės spinduliai. Todėl autoriai spėja, kad taip buvo siekama išlaikyti jo blyškią odą, kuri šios epochos metu Europoje buvo aukštuomenės simbolis.

Tirdami vaiko palaikus mokslininkai taip pat aptiko ir plaučių uždegimo požymių, kuris gali būti susijęs su vitamino D trūkumu ir rachitu.

Miręs vaikas – tai Reihardas Wilhelmas, grafo Erazmo Jaunesniojo pirmagimis sūnus, Reichardo von Starhembergo anūkas. Starhembergų giminė buvo kilminga ir priklausė Austrijos aukštuomenės luomui.

Remiantis tyrimo duomenimis, vaikas mirė prieš maždaug 400 metų, sulaukęs vos 10-18 mėnesių amžiaus. Vaiko mumija buvo atrasta Starhembergų giminės kriptoje, Hellmonsödto kaime, apie 15 km nuo Linco, Austrijoje.

Radioaktyviosios anglies tyrimas parodė, kad vaikas buvo palaidotas maždaug 1550-1635 metais. Kriptos statybos dokumentai rodo, kad ji buvo rekonstruota apie 1600-uosius. Remiantis išlikusiais Starhembergų giminės dokumentais, vaikas mirė 1626-aisais.

Vaiko kūnas buvo suvystytas į šilkinį apsiaustą su gobtuvu, o jo kairė ranka padėta ant pilvo. Užfiksuota ir akivaizdi mirusio vaiko kaukolės deformacija. Tai – per mažo karsto padarinys.

Mokslininkai šias išvadas pateikė po to, kai mumiją ištyrė radioaktyviosios anglies metodu ir kompiuterine tomografija.

