Čia nuolat kyla problemų dėl dalyvių ir žiūrovų paliktų plastikinių butelių bei puodelių.

Skysčio kapsulės, kurių apvalkalas, beje, yra valgomas, šias bėdas išsprendžia.

Ir svarbiausia – jokių plastiko šiukšlių. Be to, net išmestas, tokio burbulo apvalkalas visiškai suyra per mėnesį ar pusantro.