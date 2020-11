O kas jei papildomus kilogramus galėtume nusiplauti: 100 metų senumo inovacija dabar kelia juoką

Greičiausiai „La-Mar“ kompanija buvo pirmoji, sukūrusi liekninantį muilą, tačiau trečiojo dešimtmečio pradžioje tokių jau buvo ne viena. Liekninantis muilas buvo pardavinėjamas ir Europoje, ypač Jungtinėje Karalystėje, bet didžiausio populiarumo sulaukė JAV. Viena iš priežasčių – itin paprastas naudojimas.

Prausimasis liekninančiu muilu niekuo nesiskyrė nuo įprasto muilo naudojimo. Reklamose buvo teigiama, kad labiausiai reikėtų tokiu muilu patrinti pasmakrę, kulkšnis, šlaunis, pilvą. Kuo dažniau – tuo geriau. Dažnai toks muilas būdavo pardavinėjamas paštu, o patys geriausi liekninančio muilo gamintojai dar siūlė ir grąžinti pinigus, jei produktas nepasirodys esantis veiksmingas.

Liekninantis muilas buvo šiek tiek brangesnis už įprastą, tačiau juk tai normalu. Įprastas muilas nuplauna tik nešvarumus, o liekninantis turėtų padėti padailinti kūno linijas. Kai kurios reklamos atvirai moterims teigė, kad jų vyrai bus laimingesni, jei jos pirks tokį muilą, o kitos siūlė vyrams atsikratyti pilvų. Svarbiausia – visos reklamos pabrėžė, kad liekninantis muilas yra saugus.

Ir iš tikrųjų, jis buvo saugus – tai buvo tik muilas. Kartais jis turėdavo įvairių papildomų žolelių ekstraktų, kvapų ar kitų medžiagų, tačiau jokio liekninančio poveikio jis neturėjo. Tačiau jį pirko tūkstančiai, o prašančių atgauti pinigus buvo nedaug. Kodėl?

Visų pirma, reklamos įstatymai tuomet buvo itin laisvi. Manote, kad reklama jus apgavo? Paduokite kompaniją į teismą. Nepavyko numesti svorio ir norite atgauti pinigus? Ar tikrai – kiek vargo įdėsite dėl 2 dolerių? O gal tiesiog naudojote nepakankamai muilo – verčiau nusipirkite dar du gabalėlius.

Be to, lyginant su kitais liekninančiais to meto produktais, muilas buvo pakankamai nekaltas. Maždaug tuo metu „Lucky Strike“ populiarino kitą svorio metimo būdą – cigaretes. Dar anksčiau naudoti arseno preparatai ir net kasdienės klizmos.