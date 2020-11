Mokslininkai nustatė daugybę sekso teigiamų naudų: mažėja kraujospūdis, gerėja miegas, o orgazmas – veikia kaip nuskausminamieji. Ir tai tik sąrašo pradžia. Tačiau, svarbu ne tik šios naudos, bet ir tai, kad seksas būtų kokybiškas.

Pažinčių portalo „One Poll and Pure Romance“ tyrimas, kuriame dalyvavo 2 000 suaugusių žmonių, parodė – šeštadalio žmonių santykiai prasideda prastu seksu.

Laimė, 71 proc. nemano, kad prastokas seksas – požymis, kad su nauju partneriu nepavyks, rašoma womenshealthmag.com.

Vidutiniškai prireikė 4,5 prasto sekso kartų, kol žmonės nutarė pasukti skirtingais keliais. O kas gi laikoma prastu seksu?

Tyrimo duomenimis, blogą seksą lemia keli veiksniai. 44 proc. tyrime dalyvavusių vyru blogu seksu laiko tokį, kuris nesibaigia orgazmu, 36 proc. minėjo įžanginės preliudijos nebuvimą, 29 proc. labai nepatinka, jei partnerė nenori oralinio sekso, jei skubama arba jiems nebuvo erekcijos dėl išgerto alkoholio kiekio.

44 proc. tyrime dalyvavusių moterų seksą laiko prastu, jei nepatiria orgazmo, arba jei seksas būna labai trumpas, 37 proc. netoleruotinu dalyku laiko nešvarius patalus, 33 proc. moterų nepatinka, jei nesulaukia iš partnerio oralinio sekso. Be to, net 57 proc. moterų prasto sekso požymis – per mažai įžanginių glamonių.

Kita vertus, yra vilties, nei jei iš pradžių seksas būna nevykęs ir keistokas. Visais laikais žmonės greitai pamiršta prastą seksą, ypač kai atvirai pasako partneriams, kas juos jaudina.

46 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad atviras pokalbis apie tai, ko nori, padėjo. 72 proc. parodė partneriams naujų sekso pozų, kaip patinka būti liečiamiems. 48 proc. teigė pasitelkę sekso žaislus, o 71 proc. pabrėžė, kad laikui bėgant reikalai pagerėjo.

Taigi tyrimas rodo – pirmas (sekso) kartas dažnai nebūna pats įsimintiniausias, bet dauguma žmonių nori pabandyti bent antrą kartą. O tie, kurie nenori... na, kam jums žmogus, kuris skuba teisti ir kuriam rūpi tik orgazmai?